Classe ’62, Alberto Angela è figlio del celebre divulgatore scientifico Piero Angela. Ha deciso di seguire le orme del padre e diventare un divulgatore scientifico, oltre che giornalista e presentatore di successo. Dopo essersi diplomato in Francia, Alberto si è iscritto al corso di Scienze Naturali all’università La Sapienza di Roma.

Poi ha proseguito i suoi studi seguendo corsi di specializzazione in varie università degli Stati Uniti d'America diventando esperto in paleontologia e paleoantropologia. Sempre restio a parlare della sua vita privata, Alberto Angela è sposato con Monica, originaria di Parma. I due si sono sposati nel 1993 e hanno avuto tre figli: Riccardo (1998), Edoardo (1999) e Alessandro (2004).

























Edoardo era balzato alle cronache dopo che una sua foto era uscita sul web. Il suo account Instagram, @edoangela99 è privato. Ma la bellezza del ragazzo non è passata inosservata. "Alberto Angela oltre a esaminarle le opere d'arte le crea pure", aveva commentato qualcuno. E ancora: "La genetica non mente" sottolinea un'altra. E c'è persino chi era arrivato a proporre: "Facciamo una petizione per far diventare patrimonio Italiano il figlio di Alberto Angela così poi ce lo deve mostrare e descrivere in una puntata dei suoi programmi".















E in poche ore la foto di Edoardo era diventata tanto da finire nelle tendenze di Twitter. Il primogenito Riccardo ed Edoardo sono molto uniti. Spesso trascorrono sono momenti all'aperto o dedicati allo sport. Altra passione ereditata dal papà, che in un'intervista ha dichiarato di tenersi in forma facendo ogni mattina 60 vasche in piscina.











"Che dire dei miei figli, che come tutti i ragazzi hanno il futuro negli occhi e le nostre speranze nel cuore. Per quanto riguarda l'attenzione esagerata dei social verso mio figlio Edoardo che posso dire. Mi è spiaciuto come potrebbe dispiacere a lei, ha figli? Mi dispiace perché lui non è qualcuno che vuole esporsi, è una persona normale. Lì è il mondo che bussa alla porta, è un effetto collaterale dell'epoca in cui viviamo".





