Posa da diva e bikini: la vip da bambina. ‘Ieri’ era così, ma oggi è una delle donne più amate della televisione italiana

Bella, bellissima, oggi è una delle conduttrici più amate delle reti Mediaset. La sua carriera è iniziata tanti anni fa, precisamente nel nel 1987 come “centralinista” dell’ultima edizione di Portobello, storico programma di Enzo Tortora su Rai 2. Nel 1988 è una delle varie annunciatrici di Rai 3. Nello stesso periodo, è annunciatrice anche di Supersix, rete per la quale ha condotto inoltre diverse rubriche musicali. Nel 1988 inizia a lavorare in Fininvest dove prende parte, nel ruolo di “hostess”, alle edizioni 1988-1989 e 1989-1990 della trasmissione Il gioco delle coppie di Canale 5 condotta da Marco Predolin.

Nel 1991 sempre partecipa ad Unomania, programma-contenitore del pomeriggio condotto da Gabriella Golia. Ma il grande successo arriva quando nel 1992 conduce l'anteprima del Festivalbar, intitolata Festivalbar – Zona verde, per poi tornare nell'autunno dello stesso anno Stiamo parlando proprio di Federica Panicucci, classe 1967, che da dieci anni conduce ''Mattino 5'', il rotocalco mattutino in onda su Canale Cinque.

























Oggi Federica Panicucci è considerata una delle donne più belle del mondo dello spettacolo. Nonostante due due gravidanze, la conduttrice sfoggia un fisico magro e tonico e anche sui social mostra con orgoglio il risultato di una vita regolare, movimento fisico e dieta. "Non credo alle diete ma all'educazione alimentare", aveva rivelato in un'intervista. Dunque niente dieta ma si modera a tavola, prediligendo il di tutto un po' che le permette di avere una dieta bilanciata senza eccessi.















Tra gli scatti pubblicati da Federica ce n’è qualcuno che arriva dal passato, che la mostra da bambina in tutto il suo splendore.

"Qualche anno è passato… #memories #me #backinthepast #sundayrelax". Cuoricini e commenti sotto allo scatto che mostra una piccola e seriosa Panicucci. E ancora un altro dove posa da vera diva con il bikini floreale e cappello.











Federica Panicucci ha trascorso l’infanzia a Cecina e tra le persone più importanti della sua vita, fino a qualche tempo fa, c’era nonna Chiarina. “Una nonna speciale”, come l’aveva descritta Federica stessa in un’intervista con Silvia Toffanin.

