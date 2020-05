Sabrina Salerno è l’icona degli anni ’80, la cantante ha fatto perdere la testa a migliaia di fan e lo fa ancora oggi. Le foto che la cantante pubblica su Instagram sono bombe di sensualità che non lasciano indifferenti i suoi ammiratori. Intervenuta ai microfoni de “I Lunatici” su Rai Radio 2, Sabrina Salerno ha raccontato tante cose della sua vita, anche privata, che finora erano rimaste segrete. Anche Sabrina Salerno, come tutti noi, ha trascorso questo periodo chiusa in casa insieme al marito e al figlio adolescente.

La cantante ha anche parlato dei suoi follower e di come, a volte, i loro commenti siano esagerati. "C'è gente che crede di essere sposata con me, mi trattano come se fossi la loro moglie. Mi mandano 50 messaggi al giorno, mi chiamano amore e mi chiedono cosa faccio. Ma sono solo dei casi rari" ha detto intervistata durante il programma radiofonico.

























Sono pochi, per sua fortuna, i fan che esagerano e si spingono oltre senza neanche rendersene conto. Durante l'intervista Sabrina Salerno ha anche svelato qualcosa di davvero inaspettato. "Mi è capitato un personaggio noto in tutto il mondo di 21 anni, fidanzato con una modella, che ci ha provato sui social. Sono rimasta sconvolta" ha raccontato la Salerno. Ovviamente tutti si sono chiesti di chi stesse parlando.















Chi sarà il vip 21enne che ha perso la testa per lei che ha più di 50 anni? Certo, Sabrina Salerno non è una 50enne come tutte le altre, però è davvero troppo grande per un ragazzo di 21 anni… Beh, resteremo con il dubbio perché Sabrina Salerno non ha fatto nomi e neanche li farà, come è giusto che sia. Sempre nell'ambito dell'intervista, la Salerno ha raccontato di aver vissuto un momento difficile durante la reclusione, momento che ha superato grazie al marito.











“Io sto da quasi 28 anni con mio marito, viviamo insieme, in questi due mesi sono stata molto felice di averlo a casa, ora quasi mi dispiace quando va in ufficio. Mi piace averlo a casa. Non l’avrei mai detto perché per assurdo quando andiamo in vacanza litighiamo – ha detto – . Invece in questo periodo non abbiamo mai litigato, anzi mi è stato di grande aiuto, è stato un grande sostegno psicologico. Piangevo spesso, vedevo nero, ho avuto delle giornate proprio nere, mio marito, insieme a mio figlio, mi sono stati molto d’aiuto”.

