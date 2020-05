AL Bano e Loredana Lecciso sono tornati ‘in love’. Il Leone di Cellino San Marco e la showgirl hanno sotterrato i dissapori passati e le rispettive recriminazioni e dato il via libera all’amore vero e primaria importanza alla famiglia. I fan, nemmeno a dirlo, sono felicissimi di questo ritorno di fiamma raccontato anche dalle ultime foto social della Lecciso. Dopo i rumor, poi, è arrivata la conferma del loro ritrovato sentimento.

Oggi la Lecciso e Carrisi vivono felici sotto lo stesso tetto assieme ai loro due figli, Jasmine e Bido, e stando ad alcune indiscrezioni pare si sussurri che nella tenuta agricola di Al Bano si percepisca profumo di fiori d’arancio. Ma come in ogni rapporto che si rispetti, non sempre va tutto alla grande. La convivenza può generare qualche screzio improvviso e a quanto dicono questo succede anche a casa Carrisi-Lecciso. (Continua dopo la foto)

























Stando a quanto riporta Novella 2000, a scatenare accese discussioni tra il cantante e la showgirl sarebbe il nuovo passatempo di quest’ultima. Un hobby a cui Loredana ha deciso di dedicarsi a tempo pieno per trascorrere le lunghe giornate di quarantena a Cellino che però farebbe saltare i nervi ad Al bano: il bricolage. La tenuta di campagna del cantante è molto estesa e il lavoro non manca. (Continua dopo la foto)















E così la Lecciso ha deciso di rimboccarsi le maniche per tenersi occupata, scacciare la noia, dare sfogo al suo estro e allo stesso tempo contribuire al menage familiare. Ma a quanto pare questo suo passatempo a cui si dedica quotidianamente e con piacere ha generato liti di coppia continue, con Al Bano che spesso sbotta contro Loredana. (Continua dopo le foto)













“Si dice che Al Bano Carrisi discuta spesso con la sua adorata Loredana Lecciso – si legge su Novella – Al centro delle discussioni, l’hobby della compagna: il, diciamo, bricolage. Passa il tempo a comprate viti, vernici e vari orpelli per fare lavori in casa. Praticamente, la Lecciso, s’inventa imbianchino, fabbro, idraulico e quant’altro e il cantante non ha pace”.

