L’opinionista di ‘Live – Non è la D’Urso’, nonché stylist, Giovanni Ciacci, ha deciso di svestire questi panni e di fare un bellissimo gesto, apprezzato da tutti i suoi fan. Infatti, come riferito dal settimanale ‘Oggi’, è stato beccato, ovviamente in senso positivo, mentre è intento a portare alcune pizze ai senzatetto. Durante tutto questo periodo di quarantena sembra l’abbia fatto moltissime volte, a testimonianza del suo gran cuore e di una generosità non comune a molte persone.

Ha aiutato i clochard che vivono nei pressi della Stazione Centrale della città di Milano. Oltre a consegnargli il cibo, ha tenuto loro compagnia e li ha supportati nei momenti più difficili. Rimanendo a ridosso della sua casa, in un primo momento entra in una pizzeria per farsi preparare circa cinquanta pizze che poi sono donate ai bisognosi. Rispettate al 100% anche le misure di sicurezza, visto che indossa mascherine e guanti per evitare ogni possibile contagio del male di oggi.

























Il padrone di casa del programma 'Vite da Copertina' è stato anche in passato protagonista di bellissime iniziative. La beneficenza è sempre stato un aspetto importante della sua vita. Questo periodo sicuramente triste lo ha spinto ancora di più ad aiutare il prossimo. Ecco cosa ha dichiarato: "Li aiuto sempre quando riesco. A Natale porto loro i panettoni e i dolci che ci regalano. Negli studi televisivi raccolgo i cestini del pranzo ancora sigillati e la sera li spartisco".

























Ciacci ha proseguito: "Lo vidi fare a un grande regista e fu una lezione che non ho mai dimenticato". Parlando invece della sua professione, continua a gonfie vele la sua esperienza con la trasmissione condotta insieme alla collega Elenoire Casalegno. Con lei sta infatti ottimi risultati in termini di ascolto su Tv8 e sono state categoricamente smentite tutte le voci che dicevano che il programma fosse vicino alla sua chiusura. Lo share sta infatti andando decisamente bene.

La trasmissione va in onda dal lunedì al venerdì dalle ore 17.45 e gli ascolti sono al di sopra della media. Infatti, lo stylist ha affermato: “Facciamo numeri da capogiro”. I suoi fan possono quindi tirare un grandissimo sospiro di sollievo. Lo vedremo ancora per un po’ in tv anche in futuro, visto che ‘Vite da Copertina’ continuerà ad andare in onda almeno fino alla metà del prossimo mese di giugno.

