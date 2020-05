Francesca Brambilla, solo l’intimo addosso e décolleté in bella vista

La bellissima Francesca Brambilla è apprezzata da milioni di telespettatori grazie al suo ruolo di ‘Bona Sorte’ del programma ‘Avanti un altro’ di Paolo Bonolis. Ma anche sui social è molto seguita, grazie anche alle sue spettacolari foto che di tanto in tanto propone per deliziare i suoi fan. Ed è tornata attiva anche nelle scorse ore, quando ha deciso di osare e di mandare letteralmente in tilt il popolo della rete. Una vista da sogno quella che hanno potuto osservare i suoi ammiratori.

Non è la prima volta che la giovane dia il meglio di sé, ma stavolta è riuscita ad andare oltre. Numerosi follower hanno accusato quasi dei veri e propri mancamenti. Ciò che ha messo in luce è un corpo pazzesco, sognato da migliaia di donne ed adorato da innumerevoli uomini. Coloro che sono riusciti a non sentirsi male, l’hanno decisamente inondata di complimenti. In quantità industriale sono infatti giunti sia i like che i commenti. Vediamo nel dettaglio cosa ha postato. (Continua dopo la foto)

























Nello scatto si è immortalata con un completino intimo molto mini, che ha permesso di far vedere il suo esplosivo décolleté. Ma non solo, visto che è stato possibile ammirare anche il suo fisico in gran forma e delle meravigliose gambe. Gli occhi chiusi e lei distesa su un divano hanno reso l’istantanea quasi paradisiaca. E c’è già chi sogna un’altra sua foto. Interessante anche la didascalia che ha deciso di accompagnare alla sua immagine. Ecco cosa ha scritto. (Continua dopo la foto)

























Questo il pensiero di Francesca, condiviso con il web: “Stai con chi ti sente anche quando hai bisogno di non farti sentire”. Lo scatto ha conquistato più di 43.700 mi piace. Una valanga i commenti positivi che si possono leggere: “Bella come il sole, complimenti”, “Sei una meraviglia”, “La dea della fortuna”, “Sei una bomba”, “Favolosa”, “Davvero superlativa”. Ed ancora: “Una bellezza rara”, “Wow, che meraviglia”, “Sei da Miss Italia”, “Ti amo veramente”. (Continua dopo la foto)

Nella sua carriera professionale, la Brambilla per tre volte è stata coniglietta di Playboy, ma non si è mai denudata del tutto. Ad ‘Avanti un Altro’ ha debuttato nel 2015, quando ha interpretato il ruolo della sorella dell’Alieno. A livello sentimentale, ha fatto rumore la sua storia con il cestista Stefano Laudoni, l’ex partner di Valentina Vignali. Quando era ragazzina è stata anche protagonista a Riccione in veste di fotomodella.

Elettra Lamborghini, dopo le abbuffate in quarantena ha detto basta. E ora mostra con orgoglio il fisico scolpito