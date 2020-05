La celebre showgirl Carmen Russo si è lasciata andare ad alcune confessioni sul suo conto, durante un’intervista al magazine ‘Nuovo’. Diversi i temi affrontati ed ovviamente anche quello riguardante l’emergenza sanitaria, che la sta preoccupando tantissimo. Ha rivelato che la sua vita si è praticamente stravolta e oggi, pensando al futuro, non lo vede così bello. I timori sono numerosi e ciò sicuramente non le sta facendo dormire sonni tranquilli. Le sue parole sono emblematiche.

La dolce metà di Enzo Paolo Turchi si è confessata senza peli sulla lingua, parlando apertamente delle sue paure. Infatti, interpellata dal giornalista, ha affermato: "Per il momento sono molto spaventata e non esco di casa. Ho un certo timore a immaginarmi un dopo. Credo che le città saranno meno frequentate e l'uso delle mascherine continuerà ad essere obbligatorio". In seguito, è entrata nei particolari riferendo in che modo stia trascorrendo la quarantena.

























Queste le sue dichiarazioni: "Questa specie di clausura non mi pesa per nulla, perché la pigrizia non fa parte di me e credo che i problemi reali siano altri". Durante tutto questo periodo, il pensiero più ricorrente di Carmen è stato rivolto ai medici, agli infermieri e a tutte quelle persone in prima linea per combattere il male del momento: "Penso ai malati, alle vittime, agli infermieri e ai medici che mettono a repentaglio la loro vita per salvare quella degli altri".

























La ballerina ed insegnante di danza 60enne ha manifestato tutta la sua preoccupazione anche nei confronti di quelle donne, che devono necessariamente rimanere chiuse nelle proprie case con i mariti aguzzini. Al termine della sua conversazione con 'Nuovo', Russo ha detto ancora: "Quando finirà tutto questo organizzerò una grande cena a casa mia. Non vedo l'ora di immergermi in una folla di amici". E questa è un po' la speranza di tutti gli italiani e non solo.

Qualche giorno fa ha ammesso di aver avuto una grave perdita economica: “Con la chiusura della nostra scuola di danza abbiamo subito una forte perdita economica. E soprattutto siamo consapevoli che, finita l’epidemia, saremo tutti più poveri. Le famiglie avranno altre priorità rispetto al frequentare lezioni di ballo”. Sia lei che suo marito sperano possa ritornare al più presto la tanto agognata normalità.

