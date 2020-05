Michelle Hunziker come mai si era sentita prima. A margine della polemica che l’ha investita dopo il servizio di Striscia la Notizia su Giovanna Botteri, la showgirl e presentatrice si è lasciata andare a una lunga confessione al settimanale tedesco Gala Magazine.

Anche oltralpe infatti, Michelle Hunziker è conosciutissima e apprezzata. Sul tavolo, tra le tante cose, il capitole sesso: “Aurora parla con me della sua vita sessuale”, confessa. Non ci sono segreti sulla vita sessuale di Aurora per la mamma. “Possiamo parlare di tutto. Anche del sesso. Cioè, voglio dire, in realtà non sto della mia vita sessuale, ma di quella di Aurora…”, svela Michelle Hunziker, che pensa ci siano cose che una figlia non debba per forza sapere della mamma. Continua dopo la foto

























La precisazione di Michelle Hunziker si basa sul principio che una figlia non necessariamente debba venire a conoscenza di alcuni dettagli della vita di sua madre. Non la pensa così Aurora Ramazzotti, che dimostra di avere una mentalità molto aperta e senza pregiudizi. “Potresti parlare della tua vita sessuale, va bene per me. Ognuno fa sesso, è qualcosa di assolutamente normale. O ti vergogni di te stessa?”, ha chiesto Aurora a sua madre durante l’intervista. Continua dopo la foto















Michelle Hunziker in questo caso ha una visione opposta rispetto a quella della figlia, ma questo non è un elemento di disturbo per il loro bellissimo rapporto. La giovane figlia del cantante Eros Ramazzotti e della conduttrice svizzera non è che parole di elogio per sua madre: “Ha fatto tutto al meglio. Mi ha insegnato molto, in particolare come fare a crescere con una madre famosa e bella. Il rischio era che il rapporto potesse chiudersi in una specie di competizione.” Continua dopo la foto











Visualizza questo post su Instagram @gala_magazin by @saradanielee 🥰😂 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 7 Mag 2020 alle ore 3:07 PDT



Non è accaduto. Michelle Hunziker pensa che i ruoli tra di loro siano chiaramente distribuiti. Non si è mai vista come la migliore amica della figlia, ma si e sempre sentita “con tutto il cuore una madre”. Ed è servito. Un lavoro, quello di Michelle Hunziker, esemplare anche nel modo di proteggere e tutelare la figlia: per forza sovresposta mediaticamente per via della figura della madre. Un problema che, per ora, non è mai stato tale.

