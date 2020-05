Davvero toccante ciò che ha postato oggi, 7 maggio, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip 4’ Fernanda Lessa. Sono infatti trascorsi ben 19 anni dalla morte di suo figlio, colpito da una malattia congenita. Un fulmine a ciel sereno, che nessuno si aspettava all’epoca dei fatti. Tra l’altro, la patologia era stata trasmessa proprio da lei e l’ex gieffina era stata in seguito sottoposta ad un intervento chirurgico per risolvere tutti i problemi ed evitare di avere serie conseguenze al cuore.

Un momento terribile della sua vita strettamente privata, avvenuto all'interno dell'ospedale. Nonostante sia passato tanto tempo, il dolore è più vivo che mai e l'ha voluto condividere con i suoi follower sul profilo Instagram. Ha fatto i suoi auguri al figlio nel giorno del suo compleanno. Un messaggio veramente emozionante, che ha colpito i suoi fan, che le hanno inviato moltissimi attestati di vicinanza. Vediamo qual è stato il post che ha messo sui social.

























La Lessa ha riportato: "Pancione nell'anno 2000. Auguri mio angioletto Joaquim per i suoi 19 anni nel cuore della mamma e nel cielo a guardarmi le spalle. 7-05-2000/21-05-2000. Grazie per il supporto della famiglia". Ha dunque proposto un'immagine di sé col pancione durante la gravidanza. A 'Seconda Vita' aveva fornito ulteriori dettagli in passato sulla vicenda: "Mio figlio è nato, ha fatto sette giorni, poi lo hanno operato ed è stato 15 giorni in terapia intensiva".

























Ed aveva aggiunto: "All'ospedale, una venne e mi disse: 'Ma che madre sei? Invece di stare con tuo figlio!'. Mi veniva da spaccarle una bottiglia in testa. Ma che ne sai tu di quello che sto passando?". Quando il suo bimbo passò a miglior vita, scoprirono cosa fosse successo: "Dopo che è morto, abbiamo scoperto il motivo della sua sofferenza. Era una cosa congenita. Per una malattia che gli ho passato io. Aveva una vena in più al cuore, avevo una rabbia e odiavo tutti".

Fernanda aveva concluso il suo intervento, dicendo: "Dopo la sua scomparsa, sono stata operata anche io per questo problema". Nei giorni scorsi la donna aveva annunciato che suo marito era rimasto vittima di un incidente domestico. Stava armeggiando con la sua moto e saldando alcuni pezzi ma senza utilizzare gli occhiali di protezione, fondamentali in queste operazioni. E forse una scintilla o qualche frammento deve aver creato qualche problema.

