Ormai lo sanno tutti: Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso stanno trascorrendo insieme la quarantena. I due hanno deciso, per amore dei figli, di vivere insieme durante questo periodo di reclusione. E così hanno vissuto insieme nella tenuta di lui, a Cellino San Marco. Ma c’è davvero stato un ritorno di fiamma? I due sono tornati insieme? La cosa è strana: nella tenuta in Puglia di Al Bano ha trascorso la quarantena anche Romina Power, ma pare che la cantante abbia vissuto in una dependance.

Ma quindi come stanno davvero le cose? Loredana Lecciso e Al Bano stanno vivendo insieme, con loro anche i due figli della coppia Bido e Jasmine. Solo la più grande Brigitta, ha deciso di rimanere a Milano. Loredana Lecciso non ha vissuto un periodo facile, come tutti noi, d'altronde. Ma, al settimanale Voi, ha fatto delle rivelazioni. Ecco cosa ha raccontato la bionda showgirl.

























"Mi manca la normalità, poter stare con la mia famiglia di origine, mia sorella e i miei familiari – ha detto per sottolineare quanto tutto sia cambiato – Anche se grazie alla tecnologia sento tutti. Però qui a casa, con Al Bano e i nostri figli, non mi manca nulla". Dunque non le manca nulla. Neanche l'amore? Non ha specificato ma a giudicare dalle sue parole sembrerebbe di no. Insomma, lei e il cantante sono di nuovo una coppia. D'altronde era stato lo stesso Al Bano a confermare i gossip sul ritorno di fiamma.















"Loredana Lecciso e io siamo tornati insieme" aveva detto qualche tempo fa al settimanale DiPiù. Al Bano aveva confessato tutto soprattutto per smentire i gossip che lo volevano di nuovo insieme a Romina Power. "È da tempo che non sono più single e sto con Loredana", aveva detto il cantante. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma. La quarantena ha portato anche belle notizie, quindi.











Al Bano e Loredana Lecciso si erano messi insieme nel 2001, la loro storia era stata di alti e bassi ed era durata fino al 2017. Poi i due si erano lasciati ma ora, grazie a questa reclusione forzata, sono tornati insieme. O era successo già prima? Questo non possiamo saperlo. Vediamo quanto durerà.

