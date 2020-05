Erano tornati insieme, Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio e sembrava che le cose tra loro andassero davvero bene. Poi la brutta notizia: si sono lasciati di nuovo. E stavolta la cosa sembra definitiva. Sono state fatte tante ipotesi sulla causa della loro separazione: di recente i due si sono lanciati varie frecciatine tramite i social e Gigi D’Alessio, ospite di Mara Venier, ha anche parlato di tradimento. Stessa cosa è successa con Francesca Fialdini.

Il cantante, ospite del programma “A ruota libera” ha detto: “Io voglio bene a tutti, io sono una persona che ha sempre parlato a cuore aperto e penso sempre che gli altri mi rispondano sempre a cuore aperto. E spesso sono stato tradito proprio da questo! Ero convinto che il mio interlocutore – diciamo – parlasse senza retro pensieri e invece, poi, mi sono ritrovato a ricevere l’ennesima delusione” ha detto il cantante. In tanti hanno pensato che quel tradimento fosse di Anna Tatangelo. Continua a leggere dopo la foto

























Ma probabilmente non è così. Gigi D’Alessio non ha specificato nulla quindi non si sa a cosa si riferisse con quelle parole. Ora però il settimanale DiPiù ha sganciato una bomba raccogliendo alcune importanti testimonianze da persone vicine alla coppia. Secondo quanto riporta il settimanale, alla base della separazione tra Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio ci sarebbe una vicinanza con l’ex di lui, Carmela Barbato. Continua a leggere dopo la foto















Carmela e Gigi sono stati insieme 20 anni, hanno avuto tre figli e si sono lasciati quando Anna Tatangelo, giovanissima, è entrata nella vita del cantante. Poi è sbocciato l’amore tra Anna e Gigi ma il cantante è rimasto sempre vicino alla ex moglie e, in tutto questo tempo, non ha mai chiesto l’annullamento del matrimonio con la ex moglie. Secondo DiPiù, proprio la scelta di Gigi D’Alessio di non divorziare dalla moglie, avrebbe spinto la Tatangelo a lasciare il cantante. Continua a leggere dopo la foto











Dopo anni in attesa di un divorzio che non è mai arrivata, la cantante ha detto basta. Questo secondo quanto riporta il settimanale. Carmela Barbato e Gigi D’Alessio sono solo separati e, dal 2006, il cantante non ha mai divorziato. Sarà davvero questo il motivo della fine della storia tra Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo?

Senza dignità!”. Gigi D’Alessio, attacco frontale: parole che lasciano il segno. Ce l’ha con lui