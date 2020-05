Laura Chiatti dimagrita, lo notano tutti nell’ultima foto. E lei rivela a tutti cosa le è successo

L’attrice Laura Chiatti è apparsa sui social decisamente dimagrita, con la pancia piatta. La sua foto pubblicata sul suo profilo Instagram ha scatenato le reazioni dei suoi fan. In passato è finita nel mirino delle critiche perché si vedeva non in forma smagliante, mentre gli utenti non avevano notato questo suo aumento di peso. Facendo successivamente dei controlli, ha avuto quindi ragione visto che è stato scoperto che soffre di problematiche legate alle allergie alimentari.

Infatti, oltre a postare una sua immagine, ha voluto chiarire i dubbi una volta per tutte. Per il momento è riuscita ad eliminare il gonfiore, ma servirà sicuramente del tempo per ritornare perfetta. Certamente aver modificato le sue abitudini in tema di cibo le ha permesso di migliorare il suo aspetto e di non crearle problemi. E durante il suo messaggio, rivolgendosi ai suoi follower, ha invitato coloro che soffrono della stessa cosa ad andare esclusivamente da un professionista.

























Nella didascalia a corredo dell'istantanea ha riportato questo commento: "Buongiorno a tutti…tante ragazze mi hanno chiesto se sono dimagrita durante la quarantena. In realtà avendo molte allergie alimentari, da febbraio ho cambiato alimentazione e mi sono fatta seguire da un bravissimo nutrizionista che onestamente mi ha davvero salvato. Per chi come me ha questo tipo di problema, consiglio di non fare diete autogestite, ma di affidarsi a seri professionisti".

























Tra i tanti messaggi è spuntato ovviamente quello di Marco Bocci, che le ha scritto: "Bella che sei". E lei gli ha risposto così: "Amore, abbiamo già una pandemia in corso, non fare altri complimenti, ti prego…Altrimenti arriva un'altra catastrofe". Più di 12.700 i mi piace collezionati dalla modella classe 1982. Ecco altri pensieri di ammiratori comuni: "Sei stupenda", "Sei bella dentro e fuori", "L'unico modo intelligente di curare il proprio corpo", "Bellissima e in forma".

Qualche settimana fa Laura aveva mandato in visibilio tutto il popolo della rete immortalandosi senza veli e con lo sguardo intrigante. L’immagine era stata scattata proprio dal marito: “Foto fatta da Marco Bocci”. E anche in questo caso i complimenti si erano sprecati. Tra i tanti commenti era arrivato quello dell’amica e collega Michela Quattrociocche: “La più sexy”. E la Chiatti in risposta: “Amore mio… non sapendo più che fare poso nuda”.

