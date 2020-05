“Solo perché sei vip…”. Elenoire Casalegno, quel ‘dettaglio’ nella foto non sfugge. E le manda di traverso la giornata

Anche Elenoire Casalegno finisce nel mirino degli hater. Sempre amata e apprezzata per simpatia e bellezza, uno sposalizio perfetto per il pubblico italiano stanco di vedere solo apparenze e poca sostanza. Elenoire Casalegno fa battere i cuori di numerosissimi follower che non fanno che sottolineare la spontaneità e le’eleganza di una donna di tutto rispetto a cui non manda nulla. Ma anche la conduttrice di Vite da Copertina non sfugge all’occhio attento del pubblico social.

Attivissima sui social, Elenoire Casalegno sa come non superare mai i limiti. Una bellezza che non può passare inosservata, che la conduttrice sa risaltare, ma sempre con eleganza. Anche per il suo Vite da Copertina, in onda su Tv 8, condotto al fianco dell’intramontabile Giovanni Ciacci, è tempo di ripartire, dopo la pausa dei palinsesti televisivi. Due sono i post che finiscono sotto accusa. La conduttrice non lo poteva prevedere. (Continua a leggere dopo la foto).

























Elenoire si trova esattamente nel suo camerino, pronta alla prima puntata dopo la pausa televisiva. Due post e due foto, dunque, non fanno che raccogliere il consenso di molti ma anche qualche frecciatina al veleno. Elenoire Casalegno torna a indossare i suoi splendidi abiti e a ridonare al viso un semplice ma elegante make up. In queste ultime settimane i follower hanno avuto modo di apprezzare i 43 anni della conduttrice portati benissimo. Ma il tempo degli shorts è terminato, e anche quello delle mini canottiere in stile rock. La conduttrice si rimette a nuovo. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Elenoire Casalegno, che si è lasciata apprezzare anche in una versione più ‘nature’, ha avuto modo di pensare a tutto. Dov’è finita la chioma selvaggia degli ultimi post pubblicati su Instagram? La conduttrice non si è fatta sfuggire nulla per la prima puntata e anche i capelli sembrano essere stati curati da una professionista. Ma come può accadere tutto questo se i parrucchieri rimarranno chiusi fino al 1 giugno? I fan tuonano. (Continua a leggere dopo la foto e il post).











Tra i commenti che non tardano a complimentarsi con la conduttrice, come di chi scrive: “Lo sai qual é la cosa che adoro di te? Che sei una donna intelligente. Ti ammiro da sempre. Brava e bella”, è intervenuto anche chi ha notato la perfezione della capigliatura e lo ha fatto notare, portando Elenoire a intervenire per chiarire subito come stanno le cose. L’utente scrive: “O tutti o nessuno”, “Brava, sei andata dal parrucchiere che sono chiusi fino al primo giugno. Privilegi dei vip come al solito…”; la conduttrice risponde: “Sto registrando la trasmissione. Prima di parlare, aziona il cervello”. Un botta e risposta finito con l’intervento di chi ha preso le difese della Casalegno: “Elenoire, la cattiveria x invidia è una brutta bestia…. Non le avrei neanche risposto…”.

