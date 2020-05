Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia, arriva la confessione: “Lo facciamo tutte le notti…”

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia si sono innamorati nella Casa del Grande Fratello Vip. Entrambi single, con lei che aveva da poco messo fine al matrimonio con Francesco Sarcina, durante il reality di Alfonso Signorini il figlio di Eleonora Giorgi e la modella e influencer hanno iniziato a flirtare.

Clizia è uscita però poco dopo l'inizio della loro frequentazione, squalificata per le pesanti frasi rivolte ad Andrea Denver; Paolo è arrivato fino alla fine, arrestando la sua corsa a un passo dalla vittoria: si è classificato al secondo posto dopo la vincitrice di questa quarta edizione del GF Vip, Paola Di Benedetto. Il programma è finito da settimane e Paolo e Clizia stanno ancora insieme. A distanza, però. Per l'emergenza sanitaria in corso non si sono ancora rivisti lontani dalle telecamere.

























Dopo la fine del GF Vip, Paolo è rimasto a Roma con mamma Eleonora, Clizia invece è tornata a Porto Empedocle, nella sua Sicilia. E questa lontananza li sta mandando fuori di testa. Vogliono vedersi, abbracciarsi, stare insieme. Ora, dopo i baci scambiati nella Casa, l'astinenza comincia a farsi sentire ma sono costretti ad aspettare per andare fino in fondo.















Distanti da oltre 70 giorni, Paolo (28 anni) e Clizia (39) hanno "una voglia matta di fare l'amore", come confidato da lei a Novella 200. "La cosa più incredibile è che non siamo mai stati insieme. Mai! Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non 'consumarsi'?".











La distanza, si sa, “non fa altro che alimentare il desiderio” dice ancora la Incorvaia al magazine, a cui confida anche che riescono a contenere le voglie stando sempre al telefono: “Soprattutto la notte. Con Paolo parliamo anche 5 ore, non ci stanchiamo mai. Ci sfottiamo. Io lo chiamo ‘pariolino’ o ‘principe’ perché è il mio principe, prendo le foto che lui posta su Instagram e faccio video in cui risulta un po’ tamarro, lo prendo in giro. Lui mi chiama ‘paracu*a’. Giochiamo”.

