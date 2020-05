Mai visto il marito di Benedetta Rossi? Marco le ha rubato il cuore tanti anni fa: ecco chi è e come

Bendetta Rossi è al numero uno della Top Food Creator Italiani, ovvero quegli influencer che utilizzano Instagram o Facebook per promuovere il proprio lavoro da foodblogger. L’account Instagram @fattoincasadabenedetta si posiziona sul podio con 2,8 milioni di follower, mentre su Facebook i suoi seguaci arrivano a 5milioni e 600mila.

Numeri pazzeschi. Benedetta ha fatto della semplicità il suo punto di forza e grazie alle sue ricette facilmente replicabili e al suo sorriso instaura subito una forte empatia con i propri seguaci. Con il suo accento marchigiano marcato, la frase "l'ho fatto in casa per voi" e pollicione alzato, Benedetta, residente ad Altidona in provincia di Fermo (Marche), ha surclassato le più grandi foodblogger balzando in vetta alla classifica delle cuoche più amate del web e della televisione. Accanto a lei c'è sempre il marito Marco Gentili. Filmaker della pagina e fidato compagno nella vita.

























Anche Marco è di Altidona, lo stesso paese nelle Marche dove vive Benedetta Rossi. I due si sono conosciuti nel 1997 all'agriturismo gestito dai genitori di lei, dove c'era anche un piccolo maneggio. Lui, da giovanissimo, lo frequentava per cavalcare e galoppare. "Non ci conoscevamo, nonostante non abitassimo lontano. Ci siamo conosciuti in occasione di una passeggiata. A primo incontro mi è rimasto un po' antipatico, perché mi era sembrato spavaldo", ha raccontato Benedetta in un'intervista. Nel 1998 è scoccata la scintilla. Sono andati a convivere quasi subito, 16 anni fa, insieme al randagio Nuvola.















I due si sono sposati in spiaggia alle Hawaii il 19 novembre del 2009 senza parenti e amici. "Non sapeva niente nessuno", dicono loro. Dieci anni dopo, nel 2019, hanno rinnovato il rito. "La prima volta che ho cucinato per lui ero all'università – ha dichiarato la food blogger – Ho chiesto alle mie amiche di sloggiare per poter stare con lui, così abbiamo cenato insieme e gli ho cucinato una torta rustica, la trovavo davvero molto romantica!". Il marito di Benedetta Rossi è balzato alle cronache per il messaggio di risposta all'haters che aveva dato della 'cessa' alla moglie. Il tweet era partito dall'account della foodblogger, ma il commento era stato da Marco.









“Dobbiamo spiegarvi questa cosa di Twitter, – aveva detto prendendo le difese della moglie – la dinamica di quello che è accaduto. Noi lo usiamo pochissimo, meno di niente solo che mi davano segnalazioni di un tipo, come possiamo definirlo? Un bullo. Che faceva offese terribili: “cessa”, “orrenda” e quant’altro. Non erano gli insulti il problema, ma il fatto che si era creato una sorta di branco, più di novanta like e tantissimi commenti. L’avrei ignorato ma quell’effetto con gente che si fomentava tra loro, continuando a insultare, mi ha fatto incazzare. Io mi sono immedesimato in lei, ho pensato a quel branco di persone adulte che insultavano in maniera così pesante e cattiva una donna. E allora gli ho risposto”.

