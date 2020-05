Bianca Guaccero a 14 anni, la foto dal passato lascia a bocca aperta. E tutti notano quel particolare

La conduttrice televisiva di ‘Detto Fatto’, Bianca Guaccero, ha forse un po’ di nostalgia del suo passato. Infatti, nelle scorse ore ha voluto rievocare una sua vecchia foto. In questo scatto aveva appena 14 anni, quindi agli albori dell’adolescenza. Il suo viso è inconfondibile e già in questa immagine si poteva vedere la sua bellezza esteriore. Ma i fan, oltre che a soffermarsi su di lei e sulle curiosità della sua età, ha notato un dettaglio che ha scatenato una vera e propria discussione.

In molti hanno puntato l'attenzione sulla maglietta indossata nell'istantanea. La t-shirt era decisamente in voga negli anni '80 e '90 ed è di un famoso marchio. La Guaccero si trova nella sua terra di origine, ovvero la Puglia, e più precisamente a Giovinazzo, nel Barese. Decide di immortalarsi seduta nei pressi del lungomare, ma come anticipato poco fa, è stata la maglietta a catalizzare un gran numero di messaggi. Vediamo perché ha fatto così rumore questo abbigliamento.

























Le giovani dell'epoca erano infatti solite mettersi addosso quella sorta di top della 'Onyx'. Quindi, tantissime sue fan hanno avuto un flashback e le hanno scritto: "Nooo, quella maglietta!! L'avevamo tutte!!", "Bei ricordi, Avevo la stessa maglietta, anzi tante così. Che impressione, che bei ricordi! Un salto indietro: andai pure ad un concerto di Pino Daniele con quella. Le adoravo! Grazie per il tuffo nel passato". Mentre lei si è lasciata andare ad una didascalia molto breve.























Bianca ha infatti postato semplicemente, ma in maniera significativa per ricordare con forza quel momento: "14 anni…Puglia", accompagnato da un cuore e dall'hashtag #ricordi. Cuori rossi e occhi innamorati sono stati inviati da Natasha Stefanenko. Mentre altri fan comuni hanno aggiunto: "Che meraviglia la nostra Puglia, eri e sei stupenda", "Una di noi, bellissima", "Non sei proprio cambiata, ti voglio un mondo di bene", "Il tempo si è fermato su di te".

Visualizza questo post su Instagram 14 anni… Puglia…❤️ #ricordi Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 5 Mag 2020 alle ore 2:59 PDT

Recentemente, sull’emergenza sanitaria aveva dichiarato: “Ma solo io sono spaventata per la fase due? Solo io ho capito che cambia poco e niente? Solo io penso ancora che bisognerebbe uscire per necessità e non per andarsi a fare una passeggiata al mare o il caffè al bar o ai giardinetti? Fatemi capire perché evidentemente non ho afferrato. Anche io vorrei presto tornare alla normalità, ma penso che questa sia una fase molto delicata”.

