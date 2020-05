Vanessa Incontrada è ‘nera’: tutta colpa dei nuovi arrivati in famiglia

Una vera e propria furia. Lo si poteva riassumere così l’atteggiamento assunto dalla conduttrice e attrice Vanessa Incontrada, che sembrava aver perso le staffe sui social. Ma il suo post è stato invece caratterizzato dall’ironia e dallo scherzo. Qualche settimana fa ha annunciato a tutti i suoi fan di aver preso due cani che le fanno compagnia. Si tratta di due cuccioli bellissimi, che ha deciso di chiamare Tokyo e Zelig. E a quanto pare il carattere di questi animali a quattro zampe non sarebbe morbido.

Infatti, secondo quanto si può intuire, sembra che abbiano fatto innervosire Vanessa, ma a prevalere è stato sicuramente l’amore che ha per loro. Lei ha voluto pubblicare una foto dei due tenerissimi cani e sono stati centinaia i messaggi positivi inviati dagli utenti. Nonostante siano abbastanza irrequieti, la Incontrada non riesce ad arrabbiarsi al 100% e ogni volta che poi la guardano con quegli occhi bellissimi si scioglie e la rabbia è messa sempre in secondo piano. (Continua dopo la foto)

























Nella didascalia che accompagna l’immagine di Tokyo e Zelig ha riportato: “Aaaaaaa, siete arrabbiati con me?? Sono io che sono arrabbiata con voi, ‘farabutti’. (Vi voglio bene). Besitos amigos”, ed ha anche inserito gli hashtag #zelig, #tokyo, #goldenretriever. Gli utenti del giudice di ‘Amici 19’ si sono praticamente innamorati di questi favolosi cagnolini e li hanno quindi riempiti di complimenti. Una vera e propria ovazione per i cani. Vediamo cosa hanno scritto. (Continua dopo la foto)























Più di 62 mila i like ottenuti da Vanessa. Che ha potuto anche leggere con piacere queste reazioni dei suoi ammiratori: “Sono meravigliosi”, “Che tesori che sono”, “Mamma mia che bei musetti…”, “Sono belli come te”, “Davvero adorabili”, “Potranno anche essere dei farabutti, ma sono veramente bellissimi”. Poi ancora: “Che meraviglia Vanessa, sono bellissimi. Anch’io ho un golden retriever”, “Ma di che parliamo!?”, “Uno spettacolo”, “Impossibile arrabbiarsi”. (Continua dopo la foto)

Quasi involontariamente Vanessa Incontrada ha svelato che prenderà parte ad ‘Amici Speciali’ di Maria De Filippi: “Nel mio settore è tutto bloccato, tranne a maggio che riparto con Amici. Ci saranno quattro puntate. Nel cast di Amici Speciali, Vanessa avrà modo di rincontrare anche Javier Rojas, con cui sappiamo essere entrata più volte in polemica. Dunque, i telespettatori potranno rivederla in tv molto presto.

