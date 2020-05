Cecilia Rodriguez, libro in mano (molto) altro in bella vista: la foto di Chechu è da crepacuore

Un incanto. Questa è l’estrema sintesi dei fan di Cecilia Rodriguez, rimasti veramente sbalorditi dall’ultimo post che ha messo in evidenza un fisico da urlo. Anzi, più che altro è stato possibile ammirare soprattutto un dettaglio del suo corpo, che è stato apprezzato non poco. La meravigliosa modella ormai è ritenuta da molti anche più bella della sua splendida sorella Belen. Non a caso le reazioni dei suoi follower sono state di totale devozione e affetto nei confronti della ragazza.

Sono tantissime le immagini che Chechu posta sul suo profilo Instagram, ma questa sua attività social delle ultime ore ha scatenato le fantasie di ogni genere nei suoi ammiratori. La maggior parte degli utenti è quasi svenuta davanti a questa istantanea, che è piaciuta a migliaia di persone. Infatti, il risultato finale è stato caratterizzato da una quantità industriale di mi piace e commenti. Una vera e propria marea positiva che l'ha travolta. Vediamo i motivi di tanta gioia.

























Cecilia è di spalle alla camera, mentre è intenta a leggere un libro sul balcone di casa, seduta a terra. Addosso ha soltanto un pazzesco bikini e l'attenzione è ricaduta tutta sul fantastico e perfetto lato B. Una visione da sogno. Nella didascalia a corredo della foto ha scritto: "Viaggiare con la immaginazione, con la nostra immaginazione, con la tua immaginazione. Dove vuoi tu, vai…". Ed ora andiamo a leggere più nel dettaglio quali sono stati i messaggi dei follower.























Più di 68 mila i like conquistati in pochissimo tempo. Per quanto riguarda invece i complimenti, ce ne sono a centinaia. Ecco i principali: "Sei bellissima Chechu", "Immaginare, sognare ad occhi aperti…", "Ti voglio bene", "Meravigliosa", "Che donna", "Amo tutto del tuo corpo, seno, gambe, viso", "Sempre con eleganza". Altri hanno scritto ancora: "Mamma mia…", "I sogni son desideri", "Che fantastico lato B", "Una creatura meravigliosa", "Sei una dea".

La Rodriguez aveva stupito tutti anche recentemente con due foto proposte sul suo famoso profilo Instagram che sembrano completarsi a vicenda: la prima mostra Cecilia Rodriguez sudamericana a mezzo busto, mentre la sua pelle bronzea assorbe i raggi solari sfoggiando un candido bikini. Nella seconda immagine invece l’obbiettivo fotografico si sposta verso una finestra, dove sono riflesse le lunghe gambe della fidanzata di Ignazio Moser.

