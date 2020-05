“Il tunnel dell’eroina…”. Taylor Mega torna a farsi vedere. E la confessione è choc

Da qualche tempo Taylor Mega è uscita dalle scene. L’influencer ed ex concorrente dell’Isola dei Famosi, conosciuta per il suo fisico statuario era una delle ospiti fisse dei programmi di Barbara D’Urso, ma dopo la lite sulla ‘famosa’ foto con il dito medio alzato davanti a una camionetta della polizia la conduttrice aveva deciso di non invitarla più. A quel punto la Taylor l’aveva sbugiardata, spiegando che in realtà la decisione era stata già presa da lei e la scena fatta dalla D’Urso era stata solo una farsa.

“È un mese che mi rompono il ca**o di andare in tv e io non ci voglio andare perché sto lavorando ad altri progetti, – aveva detto Taylor in una diretta Instagram – oggi mi chiamano e mi dicono ‘vieni per cortesia? Vieni e fai la dichiarazione che per un po’ non vai in tv perché ti stai impegnando su altri progetti e tu mi vieni a dire ‘non ti chiamiamo per un po’ in tv perché hai fatto quest’azione… noooo… ero io che avevo detto che non ci volevo venire perché mi volevo prendere un periodo di pausa e concentrarmi su altre cose, anche perché non sono presa in considerazione per come vorrei essere presa… e oggi mi è stata ribaltata la cosa così… gli autori lo sapevano… si era stabilito così che io potessi dire del periodo di pausa e farmi spiegare… io sono allibita… io non ho parole… non so se pubblicare le conversazioni con gli autori… adesso me ne sbatto le pa**e parlo perché è allucinante questa presa di posizione di Mediaset nei miei confronti… non ho parole”. (Continua a leggere dopo la foto)

























Era metà gennaio e da allora nessuno ha più avuto sue notizie. In queste ore l’influencer è tornata a parlare rilasciando dichiarazioni che hanno lasciato i suoi fan senza parole. Dalle pagine di Libero Quotidiano Taylor ha raccontato di trovarsi in quarantena con Tony Effe, della Dark Polo Gang. Ma c’è stato spazio anche per il suo passatom che non è stato esattamente rosa e fiori. Un passato fatto di violenza e droga. “Non solo il mio ma tutti i mondi sono fatti da lupi e c’è la necessità di stare sempre in guardia perché molti tentano di fregarti. […] Così avevo iniziato a farmi di eroina e lui (il suo fidanzatino dell’epoca, ndr) era violento”. (Continua a leggere dopo la foto)















“Gli uomini violenti ci sono, – ha spiegato Taylor Mega – parliamo di violenza fisica e psicologica e credo che ogni donna, purtroppo, l’abbia vissuta. A me è capitato avere uomini manipolatori ma la storia di violenza brutta l’ ho vissuta da ragazzina quando a quindici anni ero fidanzata con un ragazzo di diciotto. È stato terribile. In quel periodo mi sono persa completamente. Io avevo iniziato a farmi di eroina e di droga lui era violento ma alla fine sono riuscita a rompere quel sistema perverso”. (Continua a leggere dopo la foto)









“Io sono una persona pignola – ha spiegato ancora – e devo essere perfetta in ogni situazione, sono una perfezionista. La bellezza è certamente uno strumento che inizialmente ti aiuta molto ma poi per andare avanti serve carattere, disciplina e temperamento. La bellezza? Mi ha aiutato ma il resto è solo testa. Nessuno mi ha mai aiutata. Poche persone sono disinteressate. Ti aiutano ma magari chiedano qualche cosa in cambio. Solo Sonia Bruganelli, la moglie di Paolo Bonolis, – ha concluso – è stata davvero stupenda e mi ha sempre sostenuto senza alcun interesse e solo per amicizia”.

“La situazione sta degenerando”. Capelli bianchi e non solo, la bellissima italiana si mostra senza filtri. E senza vergogna