Elettra Lamborghini, gli anelli sono extralusso: il prezzo è da capogiro

Elettra Lamborghini ha trascorso questo periodo di isolamento con il suo innamoratissimo Afrojack. I due hanno dato prova di un grande esempio di amore, che passa anche dal divertimento e dal saper ritagliare sempre un momento di sana leggerezza. D’altronde la loro è stata una preparazione: prossimi alla luna di miele e a una vita insieme, sempre fianco a fianco. Le nozze? Forse a settembre, ma è ancora presto per dirlo. Al momento quel che rimane certo è il loro amore.

"Il mio migliore amico, Afrojack, mi ha chiesto di sposarlo due giorni fa. Lui è la persona più dolce e amorevole che ho incontrato nella mia vita e il solo uomo che io posso realmente chiamare UOMO… Ogni giorno penso a quanto sono fortunata per aver incontrato qualcuno con un cuore così grande come ce l'ha lui, lui ancora crede nella famiglia ed è così simile a me… La gente dice: "quando è la persona giusta lo senti" io l'ho sentito fin dall'inizio, così sarà per la vita".

























Non poteva che dirlo così, Elettra Lamborghini ha dichiarato pubblicamente cosa prova per il suo Afrojack, l'uomo che a quanto pare riuscirà a portarla davanti a un altare e a farle proferire il fatidico 'si', a coronamento di una vita d'amore da trascorrere insieme. Ma la loro storia è davvero variopinta e a volte lasciano riaffiorare anche uno spirito fanciullesco, ingrediente che sembra alimentare la fiammella della loro love story.















Ma quando è necessario esser sei, sanno farlo. Elettra Lamborghini costruisce i Lego, il castello di Harry Potter, dipinge, gioca, ma sa anche dare il giusto spazio a momenti di intensa emozione. Nelle sue ultime Stories di Instagram ha mostrato a tutti la lussuosa coppia di anelli che indossa insieme al suo futuro marito. Gli anelli di fidanzamento hanno un valore, in tutti i sensi. Trattasi di gioielli firmati Cartier, rigorosamente in oro bianco 18 carati, raffinatissimi, con tanto di diamanti incastonati. Curiosi di conoscere il prezzo?









E se vi dicessimo che il prezzo della coppia di anelli è di 3.900 euro, ci credereste? Ebbene si, non state sognando. Ben 1.810 euro per l’anello del dj, e 1.160 per quello della cantante. I gioielli fanno parte della collezione Love, che sul sito dell’azienda, sono venduti come vere e proprie fedi nuziali. Versione femminile e versione maschile, la coppia sigilla così il suo amore, in aggiunta all’anello con diamante già indossato dalla Lamborghini. Il totale? Quasi 7mila euro. Se esistono i presupposti di poterlo fare, ben venga anche questo.

