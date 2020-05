Mario Biondi è pronto a diventare di nuovo papà. In una puntata di Radio2 Social Club, condotto da Luca Barbarossa, Andrea Perroni e Neri Marcorè, in onda lunedì 4 maggio Mario Biondi compositore e arrangiatore ha annunciato in diretta che sarà padre per la nona volta e che la figlia si chiamerà Matilda.

Mario Biondi ha avuto tutti questi eredi da tre donne diverse. I primi sei sono frutto di una lunga storia con Monica, una donna estranea al mondo dello spettacolo. Dalla modella Giorgia ha avuto nel 2014 la piccola Mia mentre Mil e la nascitura Matilda sono arrivati grazie al rapporto con l'attuale compagna, la cui identità è top secret.

























"I miei figli sono la mia prima giuria. In genere gli faccio ascoltare le mie canzoni in auto: li guardo, li osservo e aspetto. Poi iniziano a chiedermi, ma questa canzone è nuova? E mi domandano con chi l'ho suonata, dove l'ho registrata: quando cominciano le domande, significa che ha suscitato interesse", ha raccontato Mario Biondi.















Qualche anno fa Mario Biondi non ha nascosto il sogno di incidere un disco con i suoi numerosi figli, ai quali è molto legato nonostante la realtà di una famiglia allargata non sia sempre facile. Biondi – il cui vero nome è Mario Ranno – ha ammesso che i suoi bambini, tutti di età diverse, sono già dei piccoli musicisti e sono dunque pronti a seguire le sue orme. Mario Biondi è nato a Catania il 28 gennaio 1971 sotto il segno dell'Acquario, figlio di un musicista (il cantante Stefano Biondi) e dunque calato fin da subito nel magico mondo delle note.









Visualizza questo post su Instagram #nemicoinvisibile👑 #missyouall #music #musica #arte #spettacolo #gioia Un post condiviso da Mario Biondi (@mariobiondiofficial) in data: 4 Mag 2020 alle ore 4:40 PDT



Da piccolo cantava nei cori gregoriani delle parrocchie Siciliane, e in particolare a Catania. A soli 18 anni ha cominciato a lavorare per piccole etichette, ma ben presto il suo timbro unico lo ha portato ad affiancare alcuni dei più grandi della musica soul, grazie anche alla sua perfetta conoscenza dela lingua inglese. La svolta per Mario Biondi è arrivata nel 2004 con This Is What You Are, un singolo che era stato pensato per il mercato giapponese, ma è approdato anche sul tavolo delle radio europee. Nel 2006 è uscito il suo primo album, Handful of Soul, inciso col gruppo High Five Quintet, che lo ha portato alla ribalta facendogli conquistare, dopo tre mesi, il primo dei due disco di platino. Nel 2008 la Walt Disney lo ha scelto per il remake degli Aristogatti: il cantante è inteprete di Thomas O’Malley e Everybody Wants to be a Cat. E nel 2010 ha duettato con Pino Daniele nel brano di successo Je so pazzo. E questo solo per citare le produzioni e collaborazioni principali.

