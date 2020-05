“Tutto di fuori!”. Alessia Marcuzzi, lato b in bella mostra e poco spazio all’immaginazione: lo scatto è mozzafiato

Alessia Marcuzzi torna a fare parlare di sé. Dopo aver pubblicato la foto che la ritraeva senza un filo di trucco, la conduttrice ha dovuto tenere a bada anche chi ha ritenuto che quel gesto fosse solo strumentale alla sua visibilità e non il contrario. Lo scopo della conduttrice, che ha messo in bella mostra le sue lentiggini, non ha dato il risultato sperato e la stessa Marcuzzi è rimasta senza parole. Oggi, però, Alessia si toglie un sassolino dalle scarpe e ci riprova.

Giorni delicati anche per la conduttrice, che di recente ha pubblicato una foto che fa desiderare il profumo del mare e il sole caldo sulla pelle. Non poteva mancare anche nella bacheca social della conduttrice una foto che riuscisse a fare comprendere uno stato d’animo e le aspettative nei riguardi dei giorni che seguiranno a questi ultimi due mesi di isolamento forzato. Come augurare il meglio per tutti? Esattamente come ha fatto. (Continua a leggere dopo la foto).

























Non si esagera quando si dice che Alessia Marcuzzi vuole fare sognare. Lo scrive lei stessa a corredo di una foto in cui si vede la conduttrice in procinto di tuffarsi tra le onde del mare. Una Marcuzzi splendida, di spalle e con un particolare che i fan non possono che sottolineare: il lato B di Alessia è un invito per augurare a tutti la possibilità di tornare a vivere tempi più spensierati. (Continua a leggere dopo la foto e il post).















Visualizza questo post su Instagram Still dreaming… #fase2 #sognandoilmare Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 4 Mag 2020 alle ore 5:38 PDT

La conduttrice scrive a corredo della foto: “Still dreaming…#fase2 #sognandoilmare”. Ovviamente non potevano mancare i commenti da parte dei numerosi sostenitori, che sicuramente hanno fatto a gara a suon di zoom e click: “Agiti pure le acque”, “Apperò”, “Chi dice di non aver zoommato mente”. Insomma, impossibile dare torto ai follower: Alessia è a rischio maremoto. (Continua a leggere dopo la foto).









E non è la prima volta che la Marcuzzi decide di chiamare a sé la bella stagione calda ed estiva. Infatti basta semplicemente seguire il suo profilo Instagram per scoprire che il suo sembra essere un chiodo fisso: mare, mare e ancora mare. Alessia non sembra desiderare altro, e lo ha anche ammesso: “Faccio finta di andare al mare, a mostrá le chiappe chiare”. Dagli ultimi post della conduttrice si capisce che il suo unico desiderio è quello di una bella nuotata e di una sana tintarella.

