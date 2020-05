“Finisce qui…”. Giulia De Lellis e Andrea Damante si separano. Una decisione costretta: cosa è successo

Dopo aver messo a tacere ogni dubbio, tornano a fare parlare di sé i Damellis, più innamorati che mai, proprio a casa di Giulia De Lellis, a Pomezia, appositamente presa in affitto per trascorrere insieme al suo Andrea Damante il momento di isolamento forzato. Ma i ritmi riprendono per tutti ed è giusto che sia così. Per i Damellis nessuna eccezione, perché dopo il lockdown, i due innamorati devono separarsi per un po’.

Nessuno lo credeva possibile e invece è accaduto. I Damellis sono tornati insieme e sono più felici che mai. Nonostante questo periodo di convivenza sia andato molto bene, è arrivato il tempo di riprendere i ritmi di sempre. Lo comunica in via del tutto ufficiale proprio Andrea sul suo profilo Instagram, dove nelle ultime ore ha pubblicato un frame in bianco e nero mentre abbraccia Giulia. E aggiunge qualcosa.

























Il frame del video è molto dolce e viene accompagnato da una didascalia che recita: "Ultimo giorno"; ebbene è arrivato il tempo per Andrea Damante di rincasare, a Verona ovviamente, ma siamo certi che appena sarà possibile. Giulia farà in modo di raggiungerlo. Anche perché, proprio negli ultimi giorni, è stata diffusa l'indiscrezione dal settimanale "Gente", secondo cui i due potrebbero pronunciare il fatidico 'si', molto presto, anzi prestissimo.















"Forse a primavera 2021", viene scritto sul settimanale, dove sono state riportate anche le parole dei diretti interessati, freschi-freschi dallo studio di Uomini e Donne, nel 2016, quando affermavano: "Entrambi desideriamo costruirci una famiglia, anche se sappiamo che un passo simile comporta sacrifici importanti". Purtroppo, però, sappiamo benissimo quali sono stati gli accadimenti degli anni a seguire.









Che i due piccioncini siano felici, lo apprendiamo anche dalle parole di Andrea Denver, rilasciate durante un’intervista su Chi: “Conosco Andrea da 15 anni, ci siamo sentiti in questi giorni e mi ha detto del suo ritorno con Giulia. Sono contento perché l’importante è la propria felicità e io so che Andrea, con Giulia, è felicissimo”. Non rimane che augurare che il loro sia davvero un ‘arrivederci’ e che, almeno questa volta, un eventuale rapporto a distanza venga gestito decisamente meglio.

