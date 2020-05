“Io e te prima…”. Momento tristezza per Antonella Clerici: il dolore per lui che non c’è più si sente, è sempre forte

Sono state settimane molto delicate per tutti. Anche i Vip hanno fatto emergere aspetti della propria vita quotidiana che mai sarebbero venuti a galla, se non in una situazione simile, che ha spesso lasciato emergere in tutti una spiccata emotività. Antonella Clerici ha sempre tenuto compagnia ai suoi numerosi fan. La conduttrice dal ricciolo d’oro non ha mai smesso di sorridere, tra fornelli e creme pasticcere, ma il post pubblicato di recente è decisamente diverso.

L'ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha condiviso una foto che ha fatto emozionare tutti. Stiamo parlando di Oliver, il fedele amico a quattro zampe che ha vissuto accanto ad Antonella per ben 15 lunghi anni. Un legame molto intimo quello tra la Clerici e Oliver e chi ha avuto modo di seguire nel tempo la conduttrice, saprà benissimo che è stata la stessa Antonella a dare il triste annuncio in diretta, proprio durante l'ultima puntata de La Prova del Cuoco.

























Lo splendido cagnolone dal manto color miele, un labrador, è entrato a fare parte nella vita della Clerici fin da quando era cucciolo. Oliver ha persino conosciuto gli studi televisivi, facendo spesso capolino durante le puntate; una volontà della conduttrice, espressa a chiare lettere, quella di non aver mai voluto lasciare il suo fedele amico solo per troppe ore e distante da lei. Il pubblico lo sa bene e tutti ricorderanno quando Antonella ha annunciato la sua morte.















"Scusate se oggi non sono la solita. So che ci sono lutti molto più gravi e che sono eccessiva, ma mi dispiace tanto. Scusate se in questi giorni sarò un po' così, poi pian piano, come tutte le cose, passerà … Grazie a tutti." Una malattia molto grave ha portato via la vita di Oliver: solo pochi giorni prima della sua scomparsa, la conduttrice aveva pubblicato la foto di Oliver sul mare, ovvero quella che a suo dire è sempre stata la più comunicativa. Oliver è venuto a mancare nel 2018, e ogni anno Antonella ricorda quel giorno.









Antonella e Oliver, come sempre insieme, fianco a fianco. Il viso della Clerici era sorridente. La foto viene accompagnata da una didascalia: “Dalla scatola dei ricordi …. io e Oliver qualche anno fa…grazie”. I sostenitori della conduttrice non potevano che dimostrare il loro affetto: “Buonasera Antonella ricordo che ne parlavi spesso alla prova del cuoco, avevi anche una sua foto…”, “Una foto immancabilmente fa scattare ricordi che a volte rompono il fiato e fanno male allo stomaco”, “Ciao Antonella bellissima tu, bello Oliver, certo che i ricordi in questi di quarantena bussano al cuore…”. E a proposito di cuori, inutile contarli, perché per Antonella sono sempre tantissimi.

