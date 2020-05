Cuore di mamma. Il mega regalo di Cristiano Ronaldo all’amata madre, prezzo: 100mila euro. Glielo ha fatto trovare così

Difficile per un fuoriclasse fermarsi. Cristiano Ronaldo, fuoriclasse della Juventus, ha trascorso questo periodo di isolamento nell’isola di Madeira, ovviamente in compagnia della sua splendida Georgina. Ma sono stati tempi di polemiche e di pettegolezzi anche per lui, da quando ha lasciato Torino e ha deciso di dedicarsi completamente agli affetti familiari.

Il primo pettegolezzo sul bomber bianconero è sopraggiunto in occasione del compleanno della nipote, che Ronaldo e Georgina hanno deciso di festeggiare comunque in famiglia: ben venti persone riunite sono comparse nel video pubblicato sul profilo social della sorella di Ronaldo, Elma Aveiro. Il secondo polverone riguarda, invece, gli allentamenti, che Ronaldo pare non abbia mai smesso di fare.

























Si trovava sul campo di Funchal, Clube Desportivo Nacional, proprio come quando era ancora bambino. Ronaldo, come volevasi dimostrare, non è riuscito a stare distante dal pallone di calcio. E anche in quel caso è intervenuto l'assessore alla sanità dell'isola che ha tuonato: "Nessun privilegio gli verrà concesso". Ma casa è sempre casa, soprattutto quando si ha la possibilità di rivedere la donna più importante nella vita di un uomo, ovvero la mamma.















Da poco operata in seguito a un ictus, Dolores Aveiro, mamma del campione di Serie A, ha meritato tante attenzioni e cure. Fortunatamente la donna gode adesso di buona salute, ma non è stato facile per nessun affrontare quel momento così delicato. Le attenzioni per mamma Dolores non saranno mancate, e anche oggi, in occasione della Festa della Mamma, che in Portogallo si festeggia in anticipo rispetto all'Italia, Cristiano Ronaldo pensa a un regalo con i fiocchi tutto per lei.









Un regalo inaspettato per Dolores, ovvero una splendida Mercedes Glc Coupé 350, nuova di zecca. Il prezzo? Ben 100mila euro. La foto è stata pubblicata online da mamma Dolores. Ovviamente non sono mancati i ringraziamenti: “Grazie ai miei bambini per il regalo ricevuto oggi”. Per Dolores non rimane che ‘scartare’ il suo regalo e goderselo insieme ai suoi figli, Hugo, Elma, Liliana e ovviamente il campione bianconero.

