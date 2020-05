“Belen chi?”. Adesso è Cecilia la star dei casa Rodriguez, mini bikini e gambe in mostra: un spettacolo della natura

E chi lo sa che, con il tempo, Cecilia Rodriguez non prenda il posto nel cuore degli italiani occupato ora dalla sorella Belen? Presto per dirlo. Fatto sta che l’avanzata di Cecilia Rodriguez, se così si può chiamare, diventa sempre più solida. E dire che, la fine della storia con Francesco Monti doveva essere, secondo molti, il punto sulla sua carriera.

E invece, per Cecilia Rodriguez è stato il punto d’inizio. Dopo 2 anni di chiacchiere e polemiche la coppia è più solida che mai. Scherzi, risata, desiderio di mettere su famiglia mai celato e una matrimonio che sembra alle porte. Quando, non è data spere. Per Cecilia Rodriguez sta trascorrendo la reclusione forzata nella magica tenuta trentina dei suoceri, Carla Merz e Francesco Moser, e non poteva scegliere luogo più adatto per questa fase della sua vita. Gli scorci sulle montagne e la genuinità della campagna hanno dato modo alla showgirl di rivalutare le cose importanti della vita e a riflettere sul proprio futuro. Continua dopo la foto

























Le ultime due immagini proposte sul suo famoso profilo Instagram sembrano completarsi a vicenda: la prima mostra Cecilia Rodriguez sudamericana a mezzo busto, mentre la sua pelle bronzea assorbe i raggi solari sfoggiando un candido bikini. Nella seconda foto invece l’obbiettivo fotografico si sposta verso una finestra, dove sono riflesse le lunghe gambe della fidanzata di Ignazio Moser. Continua dopo la foto















Mens sana in corpore sano, pare che questa permanenza nell’azienda agricola della famiglia Moser non abbia fatto bene solo allo spirito di Cecilia Rodriguez, la sorella d’arte sembra non essere mai stata così in forma. Il primo scatto ha regalato un panorama che fa invidia alle montagne del Trentino e anche la visione chilometrica del secondo non è passata inosservata. Continua dopo la foto









Visualizza questo post su Instagram 03.05.20 Trento. Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 3 Mag 2020 alle ore 2:15 PDT

Visualizza questo post su Instagram …. Un post condiviso da Cecilia Rodriguez (@chechurodriguez_real) in data: 3 Mag 2020 alle ore 7:54 PDT



Il pubblico del web chiude gli occhi e si teletrasporta col pensiero in quello scorcio idilliaco, regalando alla mente qualche attimo di piacere. “Bella come il sole e la luna”, “Bella dentro e fuori”, “Sei favolosa Chechu!”, “Sei la sensualità in persona”, “Questo costume risalta la tua abbronzatura, stupenda”, “Divinissima”, “Stai bene? direi proprio di si…”, “Sei rara”. Per Cecilia Rodriguez un successo su tutti i fronti.

