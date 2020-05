Da tantissimo tempo non si avevano più notizie social dalla showgirl Aida Yespica e c’era stata più di qualche preoccupazione nei suoi fan. Ma adesso si è nuovamente fatta viva con uno scatto che ha già scatenato centinaia di commenti. Infatti, lei si è immortalata con un uomo misterioso, mai visto prima d’ora, che ha dunque fatto porre molte domande. In molti si chiedono se sia soltanto un amico o se tra i due ci sia qualcosa di tenero e l’inizio quindi di una nuova relazione.

In tutto questo periodo di quarantena è rimasta totalmente in silenzio e questa situazione non era piaciuta ai suoi follower, che quasi quotidianamente si chiedevano cosa potesse essere successo. Invece pare proprio che non sia accaduto nulla di particolare. Aida si è semplicemente estraniata dal mondo virtuale e non è escluso che nel prossimo futuro possa anche spiegare le ragioni di questa scelta. Ma vediamo che tipo di foto ha deciso di proporre su Instagram.

























Ha fatto i suoi auguri di compleanno a questa persona speciale. Ha postato una foto in compagnia di un certo Joselito, commentando: "Non è un periodo facile, ma ne usciremo più forti di prima, non preoccuparti se quest'anno la festa è saltata. Molti altri bellissimi compleanni ci aspettano, più belli che mai! Feliz cumpleanos de corazon mi gordito bello. Te amo". Quest'ultimo messaggio ha quindi fatto immaginare che possa esserci più di una semplice amicizia.























L'immagine ha collezionato oltre 11.500 like. Tra i vari messaggi, spicca quello di Cecilia Capriotti: "Amore, bentornata". Innumerevoli i commenti lasciati da ammiratori comuni: "Stupenda, sempre bella", "Tantissimi auguri a Joselito. Tu Aida, sei sempre bellissima", "Forza, ben ritrovata", "Splendida". Altri hanno scritto ancora: "Sei il top", "Che fi..a pazzesca", "Meravigliosa", "Sempre la numero uno", "Aida, sei una bellezza assolutamente naturale".

In passato, prima di far perdere le sue tracce, la Yespica aveva raccontato un aneddoto inedito della sua vita privata: “Ho amato una donna, è stato un amore folle. Si è trattato di un errore. Adesso sono madre, non lo rifarei. Non posso dire chi è perché è un personaggio famoso. Sono stata molto male. Chi è? Un personaggio che conosciamo tutti. La relazione è finita dopo un po’ perché mi sono resa conto che non ce la facevo più, non volevo stare male”.

