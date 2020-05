“Kevin e io, tempo fa, abbiamo attraversato un momento di coppia difficile e ci siamo allontanati. Ma la scorsa estate abbiamo deciso di ridarci una seconda possibilità, di salvaguardare ciò che di grande abbiamo costruito insieme: la nostra famiglia”. Un fulmine a ciel sereno che aveva lasciato spiazzato i fan, poi il ritorno di fiamma nel quale un ruolo centrale è stato giocato dal figlio Maddox. La showgirl sarda e il calciatore hanno infatti capito che quel che avevano costruito meritava un’altra chance e ora le cose tra i due vanno a gonfie vele

Melissa Satta ha raccontato il suo riavvicinamento con il marito in un'intervista pubblicata da "Gente". La showgirl lanciata dal telegiornale satirico "Striscia la Notizia" ha spiegato che "per ottenere e trattenere le cose belle bisogna lavorare tanto, venirsi incontro, parlare, capirsi, mettere da parte l'orgoglio, sapendo anche fare, se serve, un passo indietro. Ci vuole pazienza e voglia di rispettare chi hai accanto".

























Satta si è detta "felice, davvero serena", tanto da pensare a una seconda gravidanza: "Io ho due fratelli, so quanto è bello crescere insieme, e mi piacerebbe che la stessa sensazione la provasse Maddox. Non subito, magari… Ora vista l'emergenza che stiamo affrontando mi spaventerebbe un po', ma prima o poi mi piacerebbe avere un altro figlio. Maschio o femmina non saprei".















"Ci vuole pazienza – ha detto ancora la showgirl – e voglia di rispettare chi hai accanto. Ma questo non l'ho imparato adesso, lo penso da un po': solo così si può trovare una strada comune e si può andare avanti guardando nella stessa direzione. Ora sono felice, davvero serena. E ho capito che la costruzione di un rapporto si fa giorno dopo giorno, cercando di migliorarsi".









E proprio il marito Kevin Prince Boateng si è prestato a uno shooting casalingo che la moglie ha fatto per mostrare ai suoi fan il nuovo look. L’ex velina di Striscia la Notizia ha deciso di cambiare colore dei capelli e di puntare a un bel rosa: “My pink Sunday at home”, ha scritto la showgirl a corredo degli scatti fatti dal marito, che però l’ha ripresa per non averlo citato in qualità di fotografo.

