“E le 20enni mute!”. Justine Mattera, intimo bollente e poco spazio all’immaginazione: oltre ogni limite

Ancora una foto da bollino rosso per Justine Mattera. Continua a stimolare la fantasia di molti seguaci la bella e bionda americana. Anche l’ultimo scatto pubblicato sul profilo Instagram vola ad alta quota e fa sognare i 400 mila follower che non perdono occasione per sottolineare la perfezione di Justine Mattera, non solo modella, non solo showgirl, ma anche ciclista.

Le temperature continuano ad alzarsi sul profilo della splendida americana. Senza dubbio Justine Mattera sceglie sempre le angolazioni migliori per fare apprezzare la perfezione delle sue forme. Osa, perché può e sa farlo, e i suoi completini intimi cadono sempre ‘a pennello’. Mettetevi comodi, anzi è Justine a mettersi ancora una volta comoda per lasciarsi fotografare. (Continua a leggere dopo la foto).

























Di recente abbiamo avuto modo di ammirare Justine Mattera comodamente sdraiata sul divano, in mini slip e magliettina corta. Prossima a riprendere in mano la sua bike, si è chiesta “Ma dove pedalerò x prima?”. Inutile dire che i follower la vorrebbero tutta per sè. Peccato che Justine ami praticare il ciclismo anche in compagnia del marito Fabrizio Cassata. (Continua a leggere dopo la foto).















Ancora una volta si ha modo di apprezzare i 50 anni di Justine, stupendamente portati, come sempre. Il suo ultimo scatto vede la modella e ciclista nuovamente in posa in intimo bianco e velato, non più sul divano ma sulla poltrona di casa. La luce non fa che risaltare i punti giusti e provocare, senza volgarità, chi sceglie di fermarsi e ammirare la bellezza di Justine. Un vedo non-vedo giocato tra la sensualità e la voglia di ‘tornare in pista’: Justine lo scrive in didascalia: “#iorestoacasa ancora per poco!”. (Continua a leggere dopo la foto e il post).









Addominali in vista e muscolatura da sportiva: Justine, nel suo ultimo scatto, super se stessa. Le gambe accennano al movimento, non accavallate ma pronte ad ‘alzarsi’ per pedalare, ma non certamente in lingerie. Un piccolo angolo di paradiso per i fan, che non perdono occasione per ricordare a Justine quanto possa essere in grado di far ‘perdere il fiato’ con poco, o meglio, con quasi nulla addosso: “Chi non ha zoommato alzi la mano”, “E le ventenni mute”, “Quanto è ancora sexy…fenomeno”, “Che bella…poltrona”, “Così me lo fai scoppiare il cervello”. Justine Mattera ha saputo fare sognare i suoi fan, ma è arrivato il momento di rivederla in sella, sfrecciare sulla sua bike.

“Finitela”. Michelle Hunziker, dopo le critiche arriva la risposta: sono parole durissime