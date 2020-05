Alessia Marcuzzi criticata per la foto totalmente al naturale. E lei reagisce così

La conduttrice televisiva Alessia Marcuzzi normalmente è più che apprezzata sui social, grazie alla sua bellezza e al suo fisico con curve mozzafiato. Ma non l’hanno pensata così nelle scorse ore alcuni utenti Instagram, che hanno attaccato la donna per una foto pubblicata sul suo profilo ufficiale. Infatti, lei si è immortalata in costume, ma senza utilizzare alcun tipo di trucco. Dunque, ha preferito mostrarsi così com’è, al naturale, senza filtri. Ma non è stata una scelta gradita.

Se comunque da una parte i suoi instancabili ammiratori l’hanno ugualmente osannata e riempita di complimenti, dall’altra ci sono stati degli hater che l’hanno criticata non poco. Nello specifico si è ripresa senza la presenza di fondotinta e con le lentiggini in bella mostra. I diversi contestatori sono andati giù pesante e molto probabilmente la Marcuzzi non si sarebbe mai aspettata una reazione del genere. E successivamente ha rotto il silenzio replicando ai commenti. (Continua dopo la foto)

























A proposito delle critiche, ecco quali sono stati i messaggi che avranno indispettito non poco la presentatrice ed attrice: “Truccati che è meglio”. A quel punto è intervenuta una persona in sua difesa: “Invece è bella anche al naturale. Poi chi come te critica dovrebbe essere in grado di reggere il confronto…”. Queste le altre stoccate: “Te la puoi mangiare l’erba a fianco a te perché tieni il collo di una giraffa”, “Che differenza dal naturale a quando sei truccata”. (Continua dopo la foto)























Alessia ha quindi risposto all’ultimo post riportato, affermando: “Lo so…è anche questo il bello, no???”. Nel complesso è comunque andata benissimo alla Marcuzzi, visto che si registrano oltre 50 mila like. Tra i tanti messaggi, spiccano anche quelli di Laura Chiatti: “Un dipinto”, Mara Venier: “Mi manchi…”. Mentre per quanto riguarda gli apprezzamenti, utenti comuni hanno detto: “Una Venere”, “Luminosa”, “Bellissima”, “Sei bella anche struccata”. (Continua dopo la foto)

Visualizza questo post su Instagram 💚 Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 30 Apr 2020 alle ore 8:57 PDT

Nei giorni scorsi vi avevamo invece raccontato di una vera e propria doccia gelata per Alessia, visto che a sorpresa Mediaset ha deciso di non mandare più in onda nella serata di ieri, venerdì 1 maggio, il suo ‘Scherzi a Parte’ del 2005 presentato assieme a Diego Abatantuono e Massimo Boldi per dare spazio al film ‘Contagion’. Quest’ultimo è una pellicola che sembra un presagio dell’attuale pandemia in corso.

Elisabetta Gregoraci, tutte pazze per il completo rosa sfoggiato anche in tv. Ma ecco quanto costa