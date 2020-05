Sorpresa Fabrizio Corona. Così rompe il silenzio su Nina Moric

Dedica d’amore da parte di Fabrizio Corona nei confronti della sua ex moglie Nina Moric. L’ex re dei paparazzi ha commosso tutti pubblicando sul social network Instagram un’immagine che li ritrae nel giorno del loro matrimonio. Tra i due c’è stato un riavvicinamento nell’ultimo periodo e l’uomo ha voluto manifestare tutto il suo affetto che ancora prova per lei. La loro storia d’amore è stata caratterizzata da momenti altissimi, ma anche da turbolenze ed incomprensioni.

I due formarono una coppia negli anni Duemila, quando la Moric divenne celebre in virtù del video ‘Livin’ la vida loca’. Dopo essersi uniti in matrimonio, concepirono anche un figlio, Carlos, nato nel 2002. Le nozze terminarono nel 2007, anche se i rapporti tra alti e bassi sono sempre rimasti. Soprattutto quando Fabrizio ha dovuto fare i conti con i suoi numerosi problemi legali, Nina gli è stato vicino e ha cercato in tutti i modi di tirargli su il morale. (Continua dopo la foto)

























Nessuno dei due si è comunque pentito del matrimonio, infatti anche la donna in un’intervista a ‘Vieni da me’ da Caterina Balivo, aveva affermato: “Lui è il più grande amore della mia vita. Se lo risposerei? Assolutamente sì: nonostante sia una testa di rapa, ha tanti difetti ma ha un pregio, ha un cuore. Non lo dimostra spesso, ma è così. Io mi fido di lui oggi, una volta non mi fidavo, ma oggi sì”. Ed ancora: “Lui è un narcisista patologico e vive per il denaro, ama lavorare”. (Continua dopo la foto)























Nella didascalia a corredo della foto con la sua ex consorte, Corona ha scritto: “Rifarei ogni singola cosa. Grazie per avermi donato la cosa più bella che ho”, ed ha taggato il figlio Carlos. A rispondere al suo post ci ha pensato anche Simona Ventura, che gli ha inviato quattro cuori rossi. Questi alcuni messaggi dei suoi fan: “Fabrizio, rimettiti con lei. Hai un figlio fantastico”, “Bellissimo vedervi spensierati, siete meravigliosi”, “Ma perché non tornare insieme? Dai!”. (Continua dopo la foto)

Altri ancora hanno postato: “Tutti e tre siete stupendi”, “Bellissima dichiarazione di amore. I figli poi sono la cosa più bella in questo mondo”, “Che donna fortunata”, “Hai sposato una donna che era una delle più belle del mondo”. La speranza dei fan di Fabrizio Corona e Nina Moric è che dunque i due possano ritornare a comporre una coppia a tutti gli effetti. Chissà se questo desiderio sarà esaudito in futuro.

“Quante cose si ritrovano in questo periodo!”. Romina Power inedita (e bellissima): la foto mai vista prima conquista tutti