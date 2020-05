Ormai pensare a Verissimo fa benire in mente il suo dolcissimo viso, quello di Silvia Toffanin, diventata un’ indiscussa reginetta e protagonista del piccolo schermo italiano. Oggi la conduttrice ha 38 anni e il suo rapporto con Pier Silvio Berlusconi sembra essere del tutto consolidato. Non solo, non va dimenticato che Silvia è anche mamma a tempo pieno di due bimbi, Sofia Valentina e Lorenzo Mattia. Ma prima di diventare così tanto famosa, chi era Silvia Toffanin?

Il matrimonio tra Silvia e Pier Silvio andrebbe a porsi come una ciliegina sulla torta di una vita professionale e sentimentale di successo. Di recente, però è emerso anche qualche dettaglio in più sulla vita della Toffanin, che durante un’intervista rilasciata a Fiorello ha spiegato a tutti come viveva prima di approdare nel mondo dello spettacolo e della televisione. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, eppure è tutto vero. (Continua a leggere dopo la foto).

























Molto prima di prendere il timone di Verissimo, Silvia Toffanin è stata la letterina di ‘Passa Parola‘ condotto da Gerry Scotti,e nei panni di conduttrice per ‘Non solo Moda‘, programma indimenticabile in cui Silvia ha brillato per carisma ed eleganza. Ma prima di tutto questo, Silvia Toffanin era barista, una decisione presa con responsabilità e consapevolezza per poter proseguire in modo autonomo durante il percorso di studi universitari. (Continua a leggere dopo la foto).















Un lavoro impegnativo che ha permesso a Silvia Toffanin di poter studiare e crescere seguendo il ritmo delle responsabilità. E forse si deve anche a questo la semplicità che contraddistingue da sempre la dolcissima letterina; la stessa semplicità che non viene messa da parte neanche di fronte ai numeri di seguaci che farebbero montare la testa a chiunque. Silvia rimane discreta e non per questo perde mai in visibilità. (Continua a leggere dopo le foto).









Lo abbiamo più volte ripetuto: il successo di Silvia è messo fuori dubbio, e non solo professionalmente. La dolce letterina, adesso reginetta degli ascolti nel suo amato talk show Verissimo, non può che essere gratificata anche sul piano sentimentale. Sono 20 gli anni che la legano al Vice Presidente Mediaset Pier Silvio Berlusconi, diventati genitori e spesso motivo di invidia per molti, che non smettono di chiedersi il motivo per cui ancora non pronunciano il fatidico ‘si’. Silvia Toffanin in abito bianco? Semplicemente splendida.

Karina Cascella, foto esagerata: tutto fuori. E i fan: “Ora ti esplodono!”