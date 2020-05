Anche per Romina Power è tempo di sfogliare gli album fotografici. La foto che ha scelto di pubblicare sul suo profilo Instagram è davvero inedita. Nessuno ha mai visto, prima di adesso, una foto di Romina Power da piccola. Figlia di attori cinematografici hollywoodiani, Tyrone Power e Linda Christian, Romina Power si mostra all’età di 13 anni, proprio quando ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del cinema.

Avete capito bene: Romina Power ha iniziato a prendere quota a soli 13 anni e in breve tempo, ovvero dopo solo quattro anni, aveva già collezionato ben 14 film. Una Romina Power giovanissima, nel film di Franco Indovina, al fianco di Ugo Tognazzi, in ‘Menage all’italiana’. Lo sguardo è proprio quello: occhi accesi ed espressione intensa; persino da adolescente Romina ha sempre dimostrato di avere un carattere deciso. (Continua a leggere dopo la foto).

























E il suo primo provino cinematografico portò subito fortuna: Romina rientrò nel cast di ‘Menage all’italiana’. Quel momento non può che essere ricordato con emozione. Ed è così che Romina commenta la foto: “In questo periodo quante cose si ritrovano ! Alcune foto del mio provino cinematografico per la De Laurentiis quando avevo 13 anni e mi scelsero per “Menage all’italiana “ di Franco Indovina con Ugo Tognazzi”. Eppure Romina ammette in un commento: “Avevo 13 anni ed ero timida“. (Continua a leggere dopo le foto e il post).























I commenti dei fan non tardano ad arrivare: “Bellissima”, ed effettivamente lo era. La piccola Romina Power nei panni di Stella. Di recente, abbiamo avuto modo di assistere al ritorno sul palco della grande forza emanata dalla coppia Al Bano- Romina, ma per la delusione di molti nostalgici e romantici fan, solo nei panni di amici e colleghi. Infatti, dopo Sanremo 2020 e il Serale di Amici 19, i due hanno in mente di proseguire con alcuni appuntamenti in giro per l’Italia, ma solo se l’emergenza sanitaria lo permetterà. (Continua a leggere dopo la foto).

L’intera famiglia si ritrova un po’ sparpagliata in seguito all’emergenza sanitaria. Al Bano si trova a Cellino San Marco anche in compagnia del figlio Yari. Cristel a Zagabria con i suoi due bambini e il marito, Romina jr a Ibiza e Romina Power? A Cellino San Marco; come affermato da Carrisi: “Ha una casa qui, nella mia tenuta, ma manteniamo le distanze”. A distanza di sicurezza, ma sempre “vicini” e “uniti”, seppur solo amichevolmente.

Flavio Insinna pronto a ripartire ma con una grande novità: dopo le voci arriva la conferma