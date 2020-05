“Sai fare solo questo!”. Sonia Bruganelli, non c’è pace: la nuova foto scatena la bufera

Parliamoci chiaro, Sonia Bruganelli non è sempre apprezzata da tutti. In molti non fanno altro che attendere uno dei suoi ‘scivoloni’ pubblici, tra zoom su scarpe extra-lusso e qualche altra borsetta firmata, intravista sulla sfondo di un selfie. Sonia Bruganelli rimane attiva sui social, non prestando molta attenzione alle polemiche sollevate dagli hater. Per molti, agisce bene, per altri, come spesso accade no. Anche il suo ultimo post ha alzato non poco polverone.

Nonostante le facciano più volte notare di essere sempre pronta nell'ostentazione delle proprie ricchezze e comodità, Sonia Bruganelli ha sempre preferito non rispondere. Non sappiamo se abbia mai fatto 'orecchio da mercante', ma quel che rimane certo è che Sonia non ha mai nascosto nulla. Lo apprendiamo dalle sue stesse parole: "Ho una società di casting e produzioni tv, la Sdl2005: non solo lavoro io, ma do lavoro a trenta persone. Scovo i talenti che vanno nei programmi di Paolo e non di Paolo, produco format".

























Una donna che sa provvedere a se stessa da sempre, con un lavoro gratificante, sotto molti punti di vista: "Se prendessi soldi da qualcuno, sarei schiava: dovrei fare un Instagram che piace agli sponsor. A parte le borse, ho una vita normalissima, niente macchinoni, Spa, non esco bardata e ingioiellata". Nonostante Sonia abbia più volte evitato di rispondere, non è questo il caso che tira in ballo il suo ultimo post. Un errore grammaticale? No, solo ironia, eppure anche questa volta Sonia finisce nella polemica.















Visualizza questo post su Instagram Esattamente. Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi) in data: 1 Mag 2020 alle ore 2:55 PDT

Sonia Bruganelli ha deciso di pubblicare un meme sul distanziamento sociale, chiaramente su Instagram. Due esempi diversi sul distanziamento sociale, il primo esemplificativo, il secondo decisamente ironico. Sonia ha accompagnato la foto con un "Esattamente". Un errore nella coniugazione del verbo che appare sul meme: "Se io avrei…", cuore stesso che fa nascere l'ironia.









Ma non tutti vogliono farla passare liscia neanche questa volta: “Certo che tu e tuo marito vi date la mano, siete capaci solo a prendere per il c*** le persone”. Sonia ha ancora molta strada da fare per conquistare la fiducia di tanti. Nel frattempo, però, al settimanale Chi, Sonia ha confessato di non poter fare a meno di Paolo Bonolis, con cui è sentimentalmente legata dal 2002 e con cui, afferma, “anche nei silenzi (quando ci si conosce a fondo) è possibile trovare ‘parole d’amore’. L’amore vince su tutto.

