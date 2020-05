Eva Henger da capogiro. Il buongiorno è così bollente da accendere le fantasie di tutti

Eva Henger è di una bellezza infinita e spesso delizia i suoi instancabili fan con scatti bellissimi, a volte ai limiti della censura. Ed è successo anche qualche ora fa, quando ha proposto un’immagine ‘bomba’ destinata a far parlare a lungo. Felicità ai massimi livelli per i follower, che sono rimasti a bocca aperta davanti a questa istantanea. L’ex attrice di film vietati ai minori non è più una ventenne, ma le sue curve e il suo fisico nel complesso non hanno subito variazioni e restano impeccabili.

Sul suo profilo Instagram è praticamente diventata una vera e propria influencer, visto che ha un seguito notevolissimo. Sono migliaia gli utenti che aspettano praticamente quotidianamente alcune foto che possano mandarli al settimo cielo. E l'ultimo suo post ha ottenuto il successo sperato, tenendo conto che è arrivata una marea di mi piace e di messaggi entusiastici. Ma vediamo perché Eva è riuscita a convincere proprio tutti, sia uomini che donne.

























Nello scatto in questione si è immortalata stesa sul suo letto con un meraviglioso abito super sexy di colore rosa. Ha accavallato le gambe, mettendo in luce quanto siano splendide. Il suo sguardo rivolto verso la camera e un po' di décolleté che si intravede ha completato l'immagine, che ha scatenato le fantasie più disparate dei suoi ammiratori. Inevitabile quindi una quantità industriale di complimenti, che lei non ha potuto fare altro che leggerli con piacere.























Nella didascalia ha scritto: "Buonasera bella gente. L'alba è sempre il tramonto di qualcun altro". Il post ha raccolto ben oltre 22.500 like. Questi invece i commenti più ricorrenti: "Non è questione di essere fotogenici, sei tu che sei una donna meravigliosa", "Bellissima", "Sei splendida", "Sei davvero uno schianto", "La mia preferita". Altri hanno aggiunto: "Wow, che incantevole meraviglia", "Bella, brava e di carattere", "Sei un sogno", "Una dea stupenda".

Recentemente, sulla figlia Mercedesz, con la quale non ha più buoni rapporti, la Henger ha dichiarato: “È giusto che lei faccia la sua vita, io aspetterò che torni da me. Mia figlia è molto innamorata, non vede le cose lucidamente e non si può ragionare con lei. Però credo anche che ora Lucas sia cambiato: se raccontasse la verità, guadagnerebbe un applauso da tutta Italia. Spero solo che tra lui e mia figlia possa davvero esserci un bel rapporto”.

