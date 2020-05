L’attrice Jane Alexander non è più una ragazzina, ma il suo corpo sembra migliorare di anno in anno. E per questo motivo ha voluto proporre ai suoi ammiratori uno scatto ‘hot’ che ha infiammato la rete. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha decisamente esagerato, pubblicando un’immagine ai limiti della censura. A tal punto che alcuni utenti l’hanno addirittura paragonata a Naike Rivelli, celebre per le sue istantanee praticamente vietate ai deboli di cuore.

Jane, che oggi ha 47 anni, è apprezzata notevolmente dal popolo maschile ma ci sono anche tantissime donne che vorrebbero essere come lei e che dunque la riempiono di complimenti. Tanti fan, una volta aperta l’immagine, hanno avuto un mancamento e c’è chi ha rischiato davvero di avere un infarto. I follower non hanno potuto fare altro che travolgerla di mi piace e commenti estremamente positivi. Vediamo quali sono stati i motivi di così tanto entusiasmo. (Continua dopo la foto)

























L’ex protagonista di ‘Elisa di Rivombrosa’, ritornata in auge grazie all’esperienza al reality show di Canale 5, si è immortalata di spalle ed ha dunque ripreso in particolare il suo fondoschiena. Possiamo infatti vedere in primo piano il suo meraviglioso tanga e soprattutto un lato B da urlo. Una foto che ha scatenato le fantasie di ogni genere nei suoi seguaci, rimasti a bocca spalancata. E proprio su quel suo dettaglio del fisico si è concentrata anche la sua didascalia. (Continua dopo la foto)























Alexander ha scritto: “Ebbene sì. Questa è una foto di cu..o. Quello che ci servirà per superare tutto questo. Cu…o e spirito di adattamento. Io ci metto del mio, poi fate voi. Buon Primo Maggio a tutti”. L’istantanea ha ottenuto più di 5.400 like. Questi i commenti più rappresentativi dei fan: “Complimenti”, “Bellissimo il tuo lato B”, “Il tuo basta e avanza…che capolavoro”, “Sei sempre una magnifica visione”, “Sul tuo cu…o non si discute”, “Sei veramente fantastica”. (Continua dopo la foto)

Altri hanno aggiunto: “Direi pure…e che cu..o!”, “Bellissima retrospettiva”, “E quando ci vuole, ci vuole…”, “Una prospettiva interessante”, “Molto sexy, sei unica”. Non è la prima volta che i follower dell’attrice possono godere di spettacoli simili: sono tantissime le foto in cui Jane Alexander mostra più di quel che dovrebbe, come accaduto con il décolleté in bella vista mostrato assieme a Justine Mattera nei giorni scorsi.

