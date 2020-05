L’emergenza sanitaria in corso ci ha sconvolto la vita: sono mesi che ce ne stiamo in casa, ormai siamo diventati degli orsi e, se già eravamo asociali, chissà come ci rapporteremo agli altri dopo il 4 maggio. Vabbè, si scherza… In fondo l’emergenza in corso ha fatto anche qualche cosa buona. Per esempio? Ha riunito Al Bano e Loredana Lecciso. Come tutti sanno, i due stanno trascorrendo la quarantena insieme, nella tenuta di Al Bano in Puglia. E si sono riavvicinati. Complice la quarantena,

Al Bano e Loredana Lecciso hanno deciso di riprovarci e per ora le cose stanno andando alla grande. E i fan della coppia, ovviamente, non possono che essere felici di questo ritorno di fiamma. I due stanno trascorrendo questo periodo insieme ai figli Bido e Yasmine: è proprio per via dei figli che i due hanno deciso di trascorrere insieme questo lungo periodo. Ed è successo qualcosa di speciale. La Lecciso, per quanto felice del suo ritrovato amore con Al Bano, non sta vivendo benissimo.

























"Non sono pronta a questa situazione, anche se il virus non ti colpisce direttamente in ogni caso vedere gente morire ti lascia una tristezza infinita e non si sa come andrà a finire – ha detto in un'intervista a Eva 3000 – Vedere i miei amori accanto mi rende più tranquilla". In effetti è dura. E lo è per tutti. Nel frattempo corre voce che Al Bano e la Lecciso abbiano intenzione di sposarsi. Ma chi lo sa…















Al settimanale Loredana Lecciso ha parlato anche della sua prima figlia Brigitte Cazzato, nata dal matrimonio con Fabio Cazzato: "Sono un po' preoccupata, ma ho compreso la decisione della mia prima figlia che ha deciso di rimanere a Milano. Una scelta giusta la sua quella di restare lì, non ho apprezzato quelli che son partiti di notte nonostante i divieti". Insomma, la Lecciso avrebbe preferito avere con lei anche l'altra figlia ma apprezza la decisione della ragazza di rispettare la legge.











È difficile stare lontano da un figlio, specie in questo momento in cui siamo tutti più fragili. E instabili. Ma la normalità tornerà. E a quel punto non ci lamenteremo mai più della nostra (quante volte lo abbiamo fatto?). È proprio la normalità la cosa che manca di più a Loredana Lecciso, la normalità di stare in famiglia, tutti insieme: “Mi manca la normalità – ha detto – Ora grazie alla tecnologia sento tutti loro, ma quanto è bello potersi vedere di persona”.

