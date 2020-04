Paola Caruso è stata un fiume in piena durante l’intervista concessa al settimanale ‘Nuovo’. Ha voluto raccontare in particolare in che modo sta vivendo la quarantena forzata per il male del momento. Ha spiegato che lei è insieme al suo adorato figlio Michelino, ma sta soffrendo maledettamente la distanza da due persone a lei molto care. Si riferisce alle sue due mamme, quella biologica e quella adottiva, le quali si trovano attualmente al Sud e più precisamente nella regione Calabria.

La preoccupazione è tanta e ciò che la spaventa un po' di più sono le condizioni non proprio eccezionali della sua madre adottiva, che già prima dello scoppio del virus aveva manifestato problemi di salute. I suoi timori li ha espressi così: "Sono in ansia per la mia mamma biologica e per quella adottiva, che vivono in Calabria…A farmi preoccupare è soprattutto Wanda, la donna che mi ha cresciuta. Abita in un paesino ed ho paura che le vengano a mancare le cose di cui ha bisogno".

























L'opinionista presente nelle trasmissioni di Canale 5 condotte da Barbara D'Urso ha comunque precisato che è in stretto contatto con entrambe e che quindi al momento non ci sono particolari criticità. Come ricorderete, Paola ha saputo circa un anno fa grazie alla regina di Mediaset l'identità della sua mamma biologica. Fu in una puntata di 'Live – Non è la D'Urso', datata 18 aprile 2019, a scoprire tutta la verità e ad esprimere tutta la sua gioia incontenibile.























Ma quella data non è stata potuta festeggiare a dovere: "Il 18 aprile avremmo festeggiato il nostro primo anno insieme, ma purtroppo non è stato possibile". Ed ancora: "La quarantena e il divieto di viaggiare oggi ci costringono a stare purtroppo lontane". E Paola ha anche ricordato che in questo periodo c'è stato il compleanno del figlio. E lei è rimasta molto triste perché avrebbe voluto far partecipare anche le nonne a questo importante avvenimento.

La Caruso ha affermato: “Davvero è stato brutto per Michelino festeggiarlo senza le nonne”. E poi ha confessato che una volta messa alle spalle questa situazione emergenziale, la prima cosa che farà sarà mettersi in auto e raggiungere il prima possibile la Calabria affinché possa riabbracciarsi con loro e poter quindi mettere una pietra sopra a queste giornate ricche di angoscia. Non resta che pazientare ancora un po’ di tempo.

