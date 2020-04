“Lo faccio sempre”. Flavio Briatore, la rivelazione sul rapporto con Nathan Falco: le polemiche non mancano

Flavio Briatore tornare a parlare del piccolo Nathan Falco. L’imprenditore, che in questi giorni è stato parecchio sotto i riflettori per le pesanti critiche mosse al governo italiano, si è lasciato andare a una singolare rivelazione. Flavio Briatore ha infatti rivelato che tratta suo figlio Nathan Falco come fosse un 60enne.

L’imprenditore, che è padre da circa 10 anni del piccolo frutto dell’amore con Elisabetta Gregoraci, ha anche rivelato che vive a poche centinaia di metri dalla casa proprio dell’ex moglie, a Montecarlo. “Io sono a Montecarlo, questa è una fortuna perché il governo ha fatto un gran lavoro e qui le visite e le uscite sono permesse, senza restrizioni se non quelle di rispettare le linee guida sulle distanze da mantenere, e le mascherine. Oggi ho fatto una passeggiata di 7 chilometri. Mia moglie e mio figlio abitano vicino”, ha detto al settimanale ‘Oggi’ parlando della sua attuale situazione. Continua dopo la foto

























In questo periodo ovviamente, Flavio Briatore ha molto più tempo libero. “Tanto di più, le attività sono ferme, non devi nemmeno preoccuparti di quanto incassi. In questi giorni, a parte le conference call, ho molto meno da fare del solito. Non sono mai stato così a lungo in casa come ora”. Del rapporto con Falco ha detto: “Lui sta tra casa mia e casa di Elisabetta. Sono a 300 metri una dall’altra. Ci vediamo molto spesso”. Continua dopo la foto















Infine sull’educazione che sta dando al figlio, Flavio Briatore ha fatto sapere. “Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo. Mi accorgo che assorbe tutto quello che si dice e qualche suo comportamento mi fa anche riflettere”. Parole che hanno sollevato qualche polemica con il consiglio di lasciare Nathan Falco, libero di avere la sua età. Continua dopo la foto











Prima di conoscere Elisabetta Gregoraci, Flavio Briatore ha frequentato alcune tra le donne più belle al mondo. Dopo un breve matrimonio (dal 1983 al 1987) con l’ex modella e imprenditrice Marcy Schlobohm (di cui non ha praticamente mai parlato), si lega dal ’98 al 2001 con la “Venere Nera”, Naomi Campbell. oi, la relazione, seppur fugace, con la stupenda Heidi Klum da cui nasce Helene Boshoven “Leni” nel 2004. La bambina viene alla luce già a rottura avvenuta tra i due e, nonostante Leni sia la prima figlia naturale di Flavio Briatore, sarà Seal, il marito della Klum ad adottare la bimba e a crescerla.

