“È incinta!”. L’annuncio della super top italiana sui social: sarà mamma per la seconda volta

L’annuncio arriva sui social, come ormai è diventato costume. Eva Riccobono è incinta. La modella aspetta il suo secondo figlio. Eva Riccobono, insieme al compagno Matteo Ceccarini, hanno scelto un modo davvero insolito per dare la notizia. Su Instagram, la coppia è apparsa nuda e abbracciata nella vasca da bagno. Ancora non si sa se il nascituro sarà un maschio o una femmina.

Per Eva Riccobono, come detto, si tratta del secondo figlio dopo il piccolo Leo, avuto nel 2014. I due stanno insieme da 16 anni, dopo essersi conosciuti nel 2004. Dieci anni il primo incontro dopo è arrivato Leo, nato a Londra. Ceccarini ha già un'altra figlia, Virginia Beatrice, nata 19 anni fa da una relazione precedente all'incontro Eva Riccobono e con la quale la modella ha un ottimo rapporto.

























A fine febbraio l'amico Paolo Stella aveva anticipato la notizia, pubblicando una foto su Instagram insieme ad Eva Riccobono nelle sale di Palazzo Trivulzio: lei, vestita di bianco e le forme già più morbide, lui che la indicava. "Quando la tua amica ti dice che è incinta di 5 mesi ma anche ancora non vuole dirlo. E tu 'tecnicamente' non lo dici. Congrats Eva Riccobono (un grade abbraccio anche a Matteo Ceccarini ma solo dopo il test di paternità)", aveva scherzato Paolo Stella.















37 anni, super top palermitana, Eva Riccobono è una donna molto fortunata. È lei la prima a dirlo e a ribadirlo spesso nel corso della conversazione, perché sa perfettamente quanto la sua quarantena avrebbe potuto essere diversa. "Per questo non sopporto chi in queste settimane s'è lanciato in giudizi e prediche su come vivere questi giorni, e su come "fare tesoro" dell'esperienza: frasi vuote che lasciano il tempo che trovano, senza tenere conto degli enormi problemi che la maggior parte delle persone sta affrontando".











Da qui la necessità di ripeterlo: è fortunata e lo sa. "Dopo ogni tornata di sfilate ce ne andiamo un po' in campagna, poco fuori Milano. Stavolta siamo arrivati a fine febbraio, e ci siamo rimasti", spiega Eva Riccobono a Repubblica. Il noi comprende anche lo storico compagno, il dj e compositore Matteo Ceccarini ("Stiamo assieme da 15 anni, un'eternità in questo ambiente"), e il figlio Leo di sei anni; a sorpresa s'è aggiunta anche la madre, rimasta bloccata dalla quarantena. "Egoisticamente ne sono felice: sono incinta al sesto mese, e averla accanto in queste settimane è bellissimo. Dopodiché, mi pare assurdo che non riesca a rientrare a casa, tra voli cancellati e scali improbabili".

