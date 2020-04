Notizia grandiosa per Katherine Kelly Lang. L’attrice, da tutti conosciuta come la Brooke di Beautiful, nonostante la reclusione, sta vivendo un momento magico. A 58 anni e da pochi giorni è diventata nonna per la seconda volta. Una notizia straordinaria che l’ha riempita di gioia. La figlia dell’attrice, Zoe, ha dato alla luce il piccolo Reign: il bimbo è nato durante questo periodo di emergenza e la Lang era preoccupata, ovviamente. Ma è andato tutto bene: sia Zoe che il piccolo Reign stanno alla grande.

E Katherine Kelly Lang non può che essere felice. Per lei è il secondo nipotino: la figlia Zoe aveva partorito due anni fa Zuma. Brooke, chiamiamola così perché per noi tutti è e sarà sempre Brooke, sta vivendo un momento davvero d’oro: oltre a essere diventata nonna per la seconda volta, sta anche vivendo un grande amore. Chi è il fortunato? Si tratta di Dominique Zoida che ha 16 anni meno di lei. Continua a leggere dopo la foto

























Le cose tra loro vanno a gonfie vele. Per caso pensano alle nozze? Su questo punto, Kelly Lang ha le idee molto chiare: “Siamo sposati dentro al cuore”, ha detto lasciando intendere che non ha alcuna intenzione di convolare a nozze con il suo compagno. I due si amano e non servono altre prove d’amore. La vita di Brooke, come quella di tutti noi d’altronde, è cambiata profondamente durante questa emergenza. Per la prima volta in 33 anni la Lang non ha raggiunto il set di Beautiful. Continua a leggere dopo la foto















Sono cose che si accusano. Capite, dopo 33 anni non ha potuto andare sul set. Così come tutti gli altri attori, ovviamente. Per fortuna a portarle un po’ di gioia in questo momento difficile, è arrivato il nipotino. “Dopo Zuma, che ha due anni, è arrivato un maschietto: Reign! – ha raccontato a Oggi -“Sono felicissima anche se il virus ha reso la gravidanza di mia figlia Zoe un po’ avventurosa. Posso dire una cosa sconveniente? In questa quarantena, mi mancano più Zuma e Reign, che ho visto solo in foto, dei miei figli”. Continua a leggere dopo la foto









Già, i nonni lo sanno bene cosa Brooke intenda: in questo periodo di quarantena per molti la cosa più difficile è stata stare lontani dai propri nipoti… Altra cosa che la fa brillare in quarantena è l’amore con Dominique Zoida, più giovane di lei di 16 anni. I due non hanno intenzione di sposarsi. “Ho detto talmente tanti ‘sì’ per finta, che se lo pronunciassi nella vita reale mi sembrerebbe… di recitare” ha detto ironica l’attrice riferendosi ovviamente al suo ruolo in Beautiful.

“Rifattissima”. Avete più visto Brooke di Beautiful? Katherine Kelly Lang è ovviamente cambiata in più di 30 anni di soap e di recente è stata accusata di aver esagerato coi ritocchini. Parlano le foto: com’è oggi, a 57 anni