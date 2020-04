Antonino Cannavacciuolo “è dimagrito”: eccolo lontano dalla tv (e la sua dieta)

Grazie a Masterchef e Cucine da incubo Antonino Cannavacciuolo è diventato noto anche al grande pubblico. È senza ombra di dubbio uno degli chef più famosi d’Italia ma le sue partecipazioni in tv hanno sicuramente accresciuto la sua popolarità. Merito anche della sua simpatia e della sua spontaneità oltre che naturalmente del suo talento.

Anche lui ora è lontano dalla tv ed è dal suo profilo Instagram che i fan ricevono qualche aggiornamento. Così, in un recente video pubblicato sul social, molti hanno notato che Antonino è dimagrito. Il filmato in questione risale a pochi giorni fa. Al 16 aprile scorso per l’esattezza, giorno in cui lo chef amatissimo ha compiuto 45 anni. In occasione di questo suo compleanno, Cannavacciuolo si è mostrato su Instagram in cucina mentre prepara la pizza con l’aiuto del figlio. (Continua dopo la foto)

























“Oggi festeggio in cucina… assieme al mio piccolo Chef! Stasera pizza”, ha scritto nella didascalia del video che, già di per sé, ha colpito i follower, poco abituati a vedere Cannavacciuolo senza trucco, parrucco e luci a definirne l’aspetto a favore di videocamera. Ma è stato sempre in quella clip che molti utenti hanno notato che è notevolmente dimagrito. (Continua dopo la foto)















“Chef, è un po’ sciupato: che sta succedendo?” e “Chef, e la panza?”, si legge tra i tanti commenti lasciati da quelli a cui non è sfuggito un calo di peso del famoso chef, noto anche per la sua stazza. Quindi tutti si sono chiesti che tipo di dieta abbia seguito per arrivare un simile risultato. In realtà, Antonino Cannavacciuolo ha rischiato di ammalarsi di diabete e colesterolo e per questo motivo ha deciso di seguire una dieta. Un vero e proprio cambio di stile di vita che gli ha fatto buttare giù circa 20 kg. (Continua dopo foto e post)









Visualizza questo post su Instagram Oggi festeggio in cucina…assieme al mio piccolo Chef! Stasera pizza 🍕😋 Un post condiviso da Antonino Cannavacciuolo (@antoninochef) in data: 16 Apr 2020 alle ore 9:38 PDT



Come spiegato qualche tempo fa a Vanity Fair, lo chef si concede un pranzo leggero (“due broccoletti e un filetto di branzino”) poi dopo le 16 non mangia più zuccheri, ha ridotto i carboidrati e non tocca pane. E a cena mangia soltanto verdure. Nel tempo libero “faccio una partitella, cammino, vado a fare una corsa. Perché l’attività fisica non ti fa allungare la mano per prendere quel bigné in più”, ha aggiunto.

