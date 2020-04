Veronica Ursida è grande protagonista del Trono Over di ‘Uomini e Donne’, ma nelle scorse ore ha mandato tutti in tilt sui social. La donna stavolta ha voluto davvero osare ed ha pubblicato uno scatto che farà parlare a lungo i suoi numerosi fan. La Dama del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha un seguito molto importante anche sul profilo Instagram e quindi ha voluto esagerare per la gioia dei follower, che sperano di vedere foto simili anche in futuro.

Veronica ha un corpo meraviglioso e lo ha sfoggiato in tutta la sua perfezione sul popolare social network. Gli utenti non hanno potuto fare altro che restare bloccati davanti al proprio pc o smartphone ed ammirarla per ore. Alcuni di loro hanno quasi avuto un infarto, una volta aperta l'istantanea ed effettuato il classico zoom. Il riassunto di tutto ciò si traduce in una quantità industriale di mi piace ed una marea di messaggi entusiastici lasciati sotto al suo post.

























Nell'immagine proposta dalla donna è stesa al sole, intenta a godersi la splendida Mykonos. Dunque, si tratta di una foto ricordo risalente all'estate 2019. Indossa un sexy bikini, che mette in mostra le sue forme. Si può intravedere un po' di lato B e un pizzico di décolleté. Bellissimo anche il tatuaggio presente su una delle sue gambe. E nella didascalia ha fatto riferimento all'attuale momento vissuto da tutti gli italiani ed ha ammesso di sognare quel periodo estivo.























Veronica ha scritto: “Ed oggi che ero sdraiata sul mio terrazzo al sole mi sono ricordata di questa estate passata…e la voglia di tornare a vivere normalmente! Di poter essere libera di andare al mare, di poter viaggiare o semplicemente stringere a noi le persone che vogliamo bene. Forse questa estate un panorama così non lo vedremo o almeno credo, ma ci spero e non smetterò mai di sperare nelle cose belle. Siamo nati liberi di muoverci e torneremo ad esserlo presto!”. (Continua dopo la foto)

Oltre 4.200 i like collezionati dalla Ursida, che ha potuto anche leggere un’infinità di complimenti. Andiamo a vedere quali sono stati i messaggi più significativi: “Sei uno spettacolo di donna”, “Bella”, “Sei perfetta”, “Una sirena a bordo piscina”, “Il tuo fisico è mozzafiato”, “Se la perfezione esiste, io l’ho appena vista”, “Wow, una sirenetta”, “Non ho parole, sei bella come il sole”, “Che bella che sei, mamma mia!”.

