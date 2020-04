Antonella Fiordelisi, parrucca in testa e camicia scollatissima. Il décolleté dell’ex Temptation ‘trabocca’

Spettacolare e sensuale come non mai. Parliamo della meravigliosa Antonella Fiordelisi, l’ex concorrente di ‘Temptation Island’ che è riuscita a scatenare le fantasie di ogni genere nei suoi fan. L’influencer ha deciso di deliziare tutti con uno scatto destinato a far parlare a lungo. Il suo corpo è da urlo e non ha nulla in meno di altre, ma stavolta ha puntato l’attenzione su una parte del suo fisico, che ha reso molto ‘bollente’ la foto. Per la gioia incontenibile di migliaia di utenti.

La dolce metà di Francesco Chiofalo è di una bellezza incredibile ed i suoi ammiratori hanno potuto apprezzarla in una veste decisamente particolare. Molti di loro hanno rischiato grosso, visto che per la forte emozione hanno quasi avuto uno svenimento. Antonella ha colpito tutti nel segno e non può che ritenersi soddisfatta dei risultati ottenuti. Ma vediamo perché i suoi fan sono rimasti così entusiasti della sua ultima istantanea e le ragioni di così tanti mi piace. (Continua dopo la foto)

























Nell’immagine in questione si è immortalata con una parrucca bionda e soprattutto una camicia esageratamente scollata. Ciò ha quindi permesso di svelare il suo incontenibile ed esplosivo décolleté, che lo si può apprezzare in tutta la sua perfezione. Nella didascalia la Fiordelisi ha scritto: “Cosa cambierà nella fase 2? Solo il colore dei miei capelli…Ah no, nemmeno…è una parrucca”. Come detto prima, infiniti gli apprezzamenti e i messaggi positivi pubblicati dai follower. (Continua dopo la foto)























I like ottenuti da Antonella sono stati oltre 41 mila. Il suo fidanzato Chiofalo ha riportato questo commento: “Amo, tutto ok?”. E Desirée Maldera: “Amo, sembra il pre di un film po…o”. E altri utenti hanno aggiunto: “Che bella che sei”, “Bella, hai tutta la mia stima. Sei una ragazza d’oro”, “Bellissima e simpaticissima”, “Tu sei un angelo sceso dal cielo”, “La perfezione in persona”, “Sei il mio idolo”, “Ti adoro, sei bella e molto intelligente”, “Una dea”. (Continua dopo la foto)

Anche in un altro suo scatto c’era stato uno scambio di battute tra lei e Chiofalo. L’ex Temptation aveva postato un’immagine, mentre era intenta ad allenarsi. La Fiordelisi aveva detto: “Anche se le palestre sono chiuse io continuo ad allenarmi a casa, facendomi seguire da un vero esperto. Io non mollo”. E Francescoaveva risposto: “Mi manchi ogni giorno di più. Non vedo l’ora che finisca tutto questo per poterti riabbracciare”.

