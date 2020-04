Il judoka Marco Maddaloni è ritenuta una persona molto schietta, che risponde in modo chiaro e netto a tutti i suoi follower. Come accaduto anche nelle scorse ore, quando si è letteralmente imbestialito. Oggi infatti ha voluto replicare agli hater che lo attaccano. Infatti, lo hanno accusato di allenarsi all’esterno della sua abitazione, ma lo sportivo non ha accettato questa critica ingiustificata e con un lungo post ha spiegato tutte le sue ragioni, smentendo di fatto i suoi contestatori.

Un vero e proprio sfogo quello dell’uomo sul social network Instagram. Maddaloni ha scritto: “Teste di ca…! Scusate il linguaggio, ma è dovuto altrimenti non capiscono che la sto avendo con loro, vedete la foto sopra? Quel garage condominiale è da 50 giorni la mia palestra, la mia strada per correre, ecc…ripeto da 50 giorni le stesse cose in questo rettangolo e conosco altri atleti che come me stanno preparando la qualificazione olimpica nelle loro mura domestiche”. (Continua dopo la foto)

























Poi ha proseguito, postando: “Perché noi prima di essere atleti siamo tutti uomini ed oggi l’uomo è più importante dell’atleta, perché da atleta possiamo perdere una Olimpiade, ma da uomini stiamo perdendo la possibilità di dare il pane ed il futuro ai nostri figli. Per questo lo ripeto grandissime teste di ca…o. Restate a casa perché la vostra Olimpiade può aspettare, il nostro futuro no!”. Quindi, una rabbia anche contro coloro che non rispettano le disposizioni governative. (Continua dopo la foto)























Tra i vari commenti sotto la sua immagine e il messaggio, è spuntato anche quello di Marina La Rosa: “Mi piaci quando ti arrabbi”. Altri suoi fan hanno preso le sue difese: “Bravo, ma che ne sanno di cosa significa tirare avanti”, “Sei un grande, sono davvero delle teste di ca…o, quindi difficilmente capiranno”, “Sante parole, bravo Marco”, “Foto spettacolare”, “Chi ama lo sport fa sacrifici”, “Grande messaggio, campioni si nasce”, “Onore a te”. (Continua dopo la foto)

Di tutt’altro tenore la notizia annunciata qualche giorno fa. Maddaloni e la sua dolce metà Romina Giamminelli hanno infatti detto che è in arrivo il terzo figlio della coppia. Il judoka ha vinto l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, mentre lei è modella ed ex concorrente di Pechino Express. A settembre 2019 si sono giurati amore eterno in chiesa. In realtà erano le loro seconde nozze. Le prime furono infatti celebrate nel 2015, in Comune e con pochi invitati.

