“Riempi di vita, vita mia”. Fiocco rosa per l’amato attore italiano. L’annuncio (dolcissimo) sui social

Fiocco rosa per l’attore Michele Rondino. Il secondo, perché la moglie Eva ha partorito la secondogenita Irma. L’annuncio è arrivato sui social con una foto che mostra la piccola appena nata in braccio alla mamma.”Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora mi riempi di vita vita mia. Non vedo l’ora di portarti a casa”, ha scritto l’attore a corredo dello scatto.

La coppia ha già una figlia, Frida, nata nel 2014. “Prima mi hai dato la bellezza, poi l’amore e ora mi riempi di vita vita mia. Non vedo l’ora di portarti a casa”, ha scritto a corredo di un’altra foto della moglie Eva. “Averti incontrata e conquistata è stata la fortuna della mia vita vita mia”, ha scritto ancora l’attore. (Continua a leggere dopo la foto)

























L’attore italiano, conosciuto come ”Il giovane Montalbano”, ha esordito nella serie televisiva Distretto di Polizia, nel 2006 recita ne La freccia nera per la regia di Fabrizio Costa, mentre prende parte del cast del film “Il passato è una terra straniera” di Daniele Vicari e in “Dieci inverni” con la regia di Valerio Mieli. Dal 2012 è il protagonista della nuova fiction Rai “Il giovane Montalbano” per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. (Continua a leggere dopo la foto)















Nello stesso anno torna al teatro e debutta anche come regista nell’opera La vertigine del Drago, di Alessandra Mortelliti con supervisione ai testi di Andrea Camilleri; l’opera è andata in scena per la prima volta alla LV edizione del Festival dei due Mondi di Spoleto. Nato a Taranto, in Puglia, dal 2012 l’attore è il direttore artistico del concerto del Primo maggio di Taranto insieme a Roy Paci e al concittadino Diodato, vincitore dell’ultima edizione di Sanremo. (Continua a leggere dopo la foto)









La compagna è Eva Eva Nestori. L’amore fra i due è nato proprio sul set della fiction Rai “Il giovane Montalbano” in cui lui recitava e dove lei rivestiva il ruolo di make up artist. Fra una scena e l’altra, la coppia si è innamorata. Dopo la nascita di Frida, la famiglia si è allargata con l’arrivo di Irma.

Stefano De Martino torna a Napoli. Belen e Santiago restano a Milano: il messaggio ai fan