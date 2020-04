“Ma quale single!”. Stavolta è la stessa Barbara D’Urso a fornire l’indizio. E il gossip esplode, ovvio

Da Pupo a una miriade di imprenditori noti e sconosciuti. Decine di flirt attribuiti a Barbara D’Urso ma nessuna conferma ufficiale. L’ultimo degno di nota, l’ultimo a sollevare un polverone, quello presunto con Alberto Mezzetti, il Tarzan di Viterbo sparito dalla circolazione dopo aver vinto il Grande Fratello.

Una ripicca secondo Mezzetti, per una storia naufragata prima di essere ufficializzata. Voce che Barbara D’Urso non ha mai confermato. Né smentito, trincerandosi dietro una barriera di silenzio. Succedeva mesi fa e adesso sembra che qualcosa si muova all’orizzonte. Stavolta, poi, c’è qualcosa di diverso. Un indizio lasciato proprio da Barbara D’Urso che, in men che non si dica, ha scatenato il putiferio. Scontato visto il numero di follower di ‘Carmelita’, sempre attenti a qualsiasi suo movimento. Continua dopo la foto

























Da settimane, da quando è cominciata la quarantena, Barbara D’Urso rimarca che, non appena finisce i suoi show, si rintana nella sua dimora milanese: sola soletta. Eppure, alcuni suoi video pubblicati sui canali social sembrano indicare tutt’altro. Così è già cominciata la caccia all’uomo o alla donna che frequenterebbe casa sua. Magari una domestica fidata? Un’amica? Un parente Oppure un uomo misterioso? Continua dopo la foto















A notare che qualcosa potrebbe non quadrare è stato Today. La testata ha sottolineato che un video recente diffuso su Instagram dalla conduttrice è stato realizzato da una manina tremolante. E in effetti è proprio così. Quindi? Che significa? Che qualcuno riprende Barbara D’Urso? Dopotutto non occorre essere degli esperti tecnologici per comprendere che un cellulare appoggiato su qualsiasi tipo di supporto rimane fermo. Continua dopo la foto











Altro discorso se è maneggiato da qualcuno: per quanto la mano sia ferma, un poco di tremolio c’è sempre. E basta dare un’occhiata al filmato qui sotto per capire che quel tremolio c’è, eccome. Dunque? Chi avrebbe maneggiato il cellulare mentre Barbarella veniva ripresa? Barbara D’Urso è stata negli ultimi anni una delle figure delle spettacolo più chiacchierate nel Bel Paese. La cronaca rosa ha provato a ‘incastrarla’ in più occasioni, affibbiandogli svariati flirt. Peccato che non abbia mai ottenuto alcuna prova concreta su quanto spifferato. Insomma, il gossip si muove a senso unico con Barbara, visto che da parte sua non arriva alcun segnale da diverso tempo.

Ti potrebbe interessare: Il Paradiso delle Signore torna in tv! Buone notizie per i fan della soap: la conferma di Alessandro Tersigni