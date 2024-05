“44 anni più giovane”. Patty Pravo pizzicata proprio con lui. Pazza idea? Forse sì, forse no. Fatto sta che la cantante veneziana classe 1948 fa ancora innamorare. Ecco, magari non come tanti anni fa, quando riusciva a far perdere la testa ad artisti italiani e internazionali con un paio di sguardi, ma comunque la donna ha da dire ancora qualcosa su questo argomento. E le recenti foto pubblicate dal settimanale Gente parlano abbastanza eloquentemente.

Ma cosa si vede? E con chi si diverte l’ancor bellissima 76enne? L’uomo ha nome e cognome e come spiega il settimanale che ha pubblicato gli scatti, sembra che tra i due ci sia molto feeling. I due sono molto vicini e non da poco tempo, ma da ben 11 anni. Come riporta Gente, il ragazzo in questione si chiama Simone Folco e su carta sarebbe il curatore d’immagine e l’assistente personale di Patty Pravo.





Eppure, come riporta Gente “Da mesi si rincorrono voci di una relazione tra i due. Se i loro occhi potessero parlare – dice il settimanale diretto da Umberto Brindani – racconterebbero di un legame autentico, puro, sincero”. Ma le cose finiscono lì per i due, o c’è qualcos’altro? La cantante d’altronde da circa 11 anni definisce Simone il suo braccio destro. Patty Pravo a riguardo ha anche detto: “Abbiamo un’affinità elettiva fuori dal comune. Un lampo amoroso di natura diversa”.

Il ragazzo invece aveva dichiarato a Gente: “Il nostro è un rapporto di lavoro e d’amicizia ci conosciamo da tanti anni. L’amore ha mille sfaccettature, anche tra due amici c’è affetto sincero e un legame profondo”. Nessuno dei due quindi conferma chissà che, tuttavia non escludono la possibilità e di certo non negano che tra loro ci sia un rapporto a dir poco speciale.

Ora, quello che ci si domanda, è se dopo i matrimoni con Gordon Angus Faggetter, il batterista inglese dei Cyan Three, con l’arredatore romano Franco Baldieri, quello celtico con Riccardo Fogli, col chitarrista inglese Paul Jeffery e infine col bassista statunitense Paul Martinez, sarà arrivato il momento di un nuovo matrimonio a 76 anni suonati? Beh, il gossip impazzirebbe, poco ma sicuro.

