Meghan Markle è un fiume in piena. E, sostiene l’amica con cui si sarebbe confidata, fa insinuazioni inedite e pesantissime sulla royal family. Al centro di tutto Kate Middleton, la cognata con cui, sostengono da sempre tabloid e beninformati, c’è sempre stata rivalità. La moglie del principe Harry sarebbe furiosa per l’atteggiamento assunto da Buckingham Palace, poco interessato a cambiare le politiche relative ai rapporti con la stampa, nonostante le pressioni a cui i giornali britannici l’hanno sottoposta, scrive il Daily Mail dopo aver raccolto la testimonianza anonima di una sua amica.

Se al posto di Meghan ci fosse stata Kate, riferisce la fonte, il Palazzo avrebbe certamente reagito diversamente. Confessioni che arrivano a pochi giorni dalla decisione dei duchi di Sussex di non collaborare più con alcuni tabloid britannici (tra cui proprio il DailyMail) a causa delle presunte notizie false diffuse sulla coppia.

























"Meghan ha detto – ha spiegato l'amica al Daily Mail – che nessuno della Royal Family dovrebbe essere sorpreso dell'annuncio. […] Se Kate fosse stata criticata, nessuno se la sarebbe cavata". In altre parole, la fonte sostiene che il Palazzo avrebbe favorito la cognata. Ha anche raccontato come Harry si sia recato più volte dalla Regina e dal Principe Carlo, per chiedere aiuto pur di proteggere la moglie dal bullismo della stampa ma entrambi non avrebbero fatto nulla per cambiare il protocollo.















La scelta dei duchi di Sussex di 'divorziare' dalla royal family, prosegue la confidente, sarebbe nata proprio da Meghan Markle che, dopo i continui attacchi anche e soprattutto nel corso della sua gravidanza ha deciso di prendere le redini della sua vita e spostarsi con il marito e il figlio in Nord America, dove avrebbe provveduto da sola al suo sostentamento.











Harry è perseguitato dai media sin dall’infanzia e per questo motivo, prosegue la fonte, l’ex attrice di Suits ritiene che Buckingham Palace non solo avrebbe dovuto decidere di cambiare le proprie politiche verso i tabloid, ma anche intervenire su questo fronte già da parecchio tempo. Ora, comunque, i duchi non sono più in Canada ma a Los Angeles, dove vive la mamma della duchessa Doria Ragland e dove durante la settimana di Pasqua hanno consegnato pasti a domicilio ai bisognosi.

