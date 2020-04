“Siete uno splendore unico!”. Francesca e Isabella, le figlie di Wanda Nara e Mauro Icardi conquistano tutti

Non passa ormai giorno che Wanda Nara non faccia parlar di sé. Il suo palcoscenico privilegiato è senza alcun dubbio quello di Instagram, dove quotidianamente la moglie e agente di Mauro Icardi aggiorna il proprio profilo sul social network con nuove foto, video o stories.

"Fran e Isi, tagliamo i limoni dal nostro albero e i più piccoli ci mostrano come fare una limonata". Protagoniste del nuovo video sono Francesca e Isabella, le figlie che Wanda Nara ha avuto dal calciatore Mauro Icardi. La showgirl, reduce dall'esperienza del Grande Fratello Vip 4 come opinionista accanto al cantante Pupo, ha pubblicato il video delle piccole di casa mentre preparano una limonata con i limoni del loro giardino della villa di Como. La famiglia sta trascorrendo la quarantena in Lombardia, dove è arrivata poco più di un mese da Parigi. Per questo motivo l'ex marito di Wanda Nara, il calciatore Maxi Lopez, aveva criticato la scelta di far viaggiare i figli (Costantino, Valentino e Benedicto) in una situazione delicata come quella che stiamo vivendo.

























Polemiche a parte, Wanda, Mauro e i figli, si mostrano in video e cercano di trascorrere il tempo tra casa e giardino. Nel video pubblicato da Wanda Nara si vedono Francesca e Isabella Icardi preparare una limonata con i limoni della villa sul lago di Como. Le bambine si muovo a loro agio davanti alla telecamera di mamma Wanda e spiegano come preparare un'ottima bevanda rinfrescante. Francesca pare stia seguendo le orme della famosa mamma perché a soli 4 anni la primogenita del calciatore del Paris Saint Germain è già una piccola modella e si mostra in video con il rossetto rosso fuoco.















Poi c'è Isabella, la piccola di casa Icardi che è un vero splendore. E il video fa boom di like e commenti. "Siete bellissime", "Che spettacolo si vede che sono bimbe felici e che sei una brava mamma, ti stimo Wanda", "Maaaaa che carine e simpatiche. Super educate, complimenti davvero a voi genitori", sono solo alcuni commenti lasciati sotto il post di Wanda. Come detto, i bambini all'interno di questa famiglia allargata, sono in tutto cinque (Isabella e Francesca, figlie di Icardi, e Valentino, Constantino e Benedicto, figli che la showgirl ha avuto dal calciatore Maxi Lopez), ma la bella Wanda ha recentemente dichiarato che non le dispiacerebbe mettere al mondo un altro pargolo.









“Mi piacciono tantissimo i bambini, farei anche il sesto, ma se dovesse succedere Mauro lascia me e tutta la famiglia. Lui voleva solo Francesca, poi l’ho convinto ed è arrivata Isabella. Non ha mai voluto un maschio perché pensava che su un maschio il cognome Icardi poteva creargli problemi, troppe aspettative”, aveva spiegato Wanda in un’intervista.

